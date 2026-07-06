Росія знову вдарила по енергосистемі: без світла залишилися одразу шість областей України

Росія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. У ніч проти 6 липня окупаційні війська здійснили чергову масштабну комбіновану атаку, однією з головних цілей якої стали об'єкти енергетичної системи. Наслідки ударів відчули мешканці одразу кількох регіонів країни.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили у Міністерстві енергетики України, тимчасові відключення електроенергії зафіксовано у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. У відомстві наголосили, що фахівці вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілів і працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Незважаючи на пошкодження інфраструктури, запровадження графіків обмеження електроенергії на сьогоднішній день не планується. У Міненерго запевнили, що енергосистема продовжує функціонувати у штатному режимі, а ситуація залишається контрольованою.

Додаткові труднощі енергетикам створила негода. Через сильні погодні явища без електрики залишаються 58 населених пунктів Сумської області. Ремонтні бригади продовжують усувати пошкодження ліній електропередач.

Тим часом в "Укренерго" зазначають зниження рівня споживання електроенергії. Станом на ранок 6 липня показник виявився майже на 14% нижчим, ніж за аналогічний час попереднього робочого дня. Фахівці пояснюють це помітним похолоданням по всій території України, через яке суттєво скоротилося використання кондиціонерів.

У компанії також рекомендують переносити найбільш енергоємні побутові процеси на період з 10:00 до 16:00, коли навантаження на енергосистему є найменшим.

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