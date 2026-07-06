Россия вновь ударила по энергосистеме: без света остались сразу шесть областей Украины

Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины. В ночь на 6 июля оккупационные войска осуществили очередную масштабную комбинированную атаку, одной из главных целей которой стали объекты энергетической системы. Последствия ударов ощутили жители сразу нескольких регионов страны.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, временные отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В ведомстве подчеркнули, что специалисты уже приступили к ликвидации последствий обстрелов и работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

Несмотря на повреждения инфраструктуры, введение графиков ограничения электроэнергии на сегодняшний день не планируется. В Минэнерго заверили, что энергосистема продолжает функционировать в штатном режиме, а ситуация остается контролируемой.

Дополнительные сложности энергетикам создала непогода. Из-за сильных погодных явлений без электричества остаются 58 населенных пунктов Сумской области. Ремонтные бригады продолжают устранять повреждения линий электропередачи.

Тем временем в "Укрэнерго" отмечают снижение уровня потребления электроэнергии. По состоянию на утро 6 июля показатель оказался почти на 14% ниже, чем в аналогичное время предыдущего рабочего дня. Специалисты объясняют это заметным похолоданием по всей территории Украины, из-за которого существенно сократилось использование кондиционеров.

В компании также рекомендуют переносить наиболее энергоемкие бытовые процессы на период с 10:00 до 16:00, когда нагрузка на энергосистему является наименьшей.

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