Снова без электричества: в каких областях Украины возвращают графики отключений света

В Украине снова начинают применять графики почасовых отключений электроэнергии. Энергетики предупреждают, что в ряде регионов ограничения могут действовать уже с 30 июня из-за резкого роста потребления во время аномальной жары и нагрузки на энергосистему, работающую в условиях войны.

В Украине возвращаются графики отключения света. Фото из открытых источников

Где будут выключать свет и действовать графики отключения

По предварительным данным облэнерго, в ближайшие дни ограничения могут затронуть несколько областей. В Николаеве 30 июня с 16:00 до 22:00 возможно применение почасовых отключений в объеме одной очереди. Аналогичный режим прогнозируется и для Черкасской области, где ограничения могут затронуть как население, так и бизнес.

В Ивано-Франковской области также подтверждено введение графиков отключений электроэнергии. В регионе ситуация может меняться оперативно в зависимости от нагрузки на сеть.

Энергетики отмечают, что графики отключения света пока предыдущие, и ситуация в энергосистеме может корректироваться в течение дня.

Почему выключают свет летом

Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко пояснил, что одной из ключевых причин повышенной нагрузки и ввода графиков отключения света стала аномальная жара.

По его словам, каждые дополнительные 3 градуса в Киеве прибавляют около 100 МВт потребления. Основную нагрузку создают системы кондиционирования в офисах, торговых центрах и на предприятиях.

В то же время, он подчеркнул, что проблема заключается не только в потреблении. Энергосистема также находится под давлением из-за повреждений инфраструктуры в результате предварительных атак и продолжающихся ремонтных работ.

"Сейчас как раз идет активный сезон ремонтов и восстановления. Часть инфраструктуры находится в ремонтах, часть работает буквально на грани своих возможностей. Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме. Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений", — отметил Коваленко.

Коваленко советует заранее подготовиться к возможным отключениям: зарядить телефоны и павербанки, проверить альтернативные источники питания и следить за сообщениями облэнерго.

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