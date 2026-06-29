Снова без электричества: в каких областях Украины возвращают графики отключений света

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Slava Kot
В Украине снова начинают применять графики почасовых отключений электроэнергии. Энергетики предупреждают, что в ряде регионов ограничения могут действовать уже с 30 июня из-за резкого роста потребления во время аномальной жары и нагрузки на энергосистему, работающую в условиях войны.
В Украине возвращаются графики отключения света. Фото из открытых источников
По предварительным данным облэнерго, в ближайшие дни ограничения могут затронуть несколько областей. В Николаеве 30 июня с 16:00 до 22:00 возможно применение почасовых отключений в объеме одной очереди. Аналогичный режим прогнозируется и для Черкасской области, где ограничения могут затронуть как население, так и бизнес.
В Ивано-Франковской области также подтверждено введение графиков отключений электроэнергии. В регионе ситуация может меняться оперативно в зависимости от нагрузки на сеть.
Энергетики отмечают, что графики отключения света пока предыдущие, и ситуация в энергосистеме может корректироваться в течение дня.
Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко пояснил, что одной из ключевых причин повышенной нагрузки и ввода графиков отключения света стала аномальная жара.
По его словам, каждые дополнительные 3 градуса в Киеве прибавляют около 100 МВт потребления. Основную нагрузку создают системы кондиционирования в офисах, торговых центрах и на предприятиях.
В то же время, он подчеркнул, что проблема заключается не только в потреблении. Энергосистема также находится под давлением из-за повреждений инфраструктуры в результате предварительных атак и продолжающихся ремонтных работ.
Коваленко советует заранее подготовиться к возможным отключениям: зарядить телефоны и павербанки, проверить альтернативные источники питания и следить за сообщениями облэнерго.
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