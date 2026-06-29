Знову без електрики: в яких областях України повертають графіки відключень світла

В Україні знову починають застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики попереджають, що у низці регіонів обмеження можуть діяти вже з 30 червня через різке зростання споживання під час аномальної спеки та навантаження на енергосистему, яка працює в умовах війни.

В Україні повертаються графіки відключення світла. Фото з відкритих джерел

Де вимикатимуть світло та діятимуть графіки відключення

За попередніми даними обленерго, найближчими днями обмеження можуть торкнутися кількох областей. У Миколаєві 30 червня з 16:00 до 22:00 можливе застосування погодинних відключень в обсязі однієї черги. Аналогічний режим прогнозується і для Черкаської області, де обмеження можуть зачепити як населення, так і бізнес.

В Івано-Франківській області також підтверджено запровадження графіків відключень електроенергії. У регіоні ситуація може змінюватися оперативно залежно від навантаження на мережу.

Енергетики наголошують, що графіки відключення світла поки що попередні, і ситуація в енергосистемі може коригуватися протягом дня.

Чому вимикають світло влітку

Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що однією з ключових причин підвищеного навантаження та введення графіків відключення світла стала аномальна спека.

За його словами, кожні додаткові +3 градуси у Києві додають близько 100 МВт споживання. Основне навантаження створюють системи кондиціонування в офісах, торгових центрах і на підприємствах.

Водночас він підкреслив, що проблема полягає не лише у споживанні. Енергосистема також перебуває під тиском через пошкодження інфраструктури внаслідок попередніх атак і триваючі ремонтні роботи.

"Зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі. Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень", — зазначив Коваленко.

Коваленко радить заздалегідь підготуватися до можливих відключень: зарядити телефони та павербанки, перевірити альтернативні джерела живлення та стежити за повідомленнями обленерго.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чому вимикають світло вночі.