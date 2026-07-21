Росія знову стане дуже небезпечною: радник Зеленського попередив про новий проект Кремля

Росія продовжує розвивати власну супутникову систему "Світанок", яку в Кремлі позиціонують як аналог Starlink. Про запуск другої партії апаратів повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Сергій Флеш. Фото: з відкритих джерел

За його інформацією, після останнього запуску на орбіті вже близько сорока російських супутників. При цьому вони поки що не сформували повноцінного орбітального угруповання і ще не зайняли розрахункові позиції.

"Флеш" зазначив, що нинішньої кількості апаратів недостатньо для повноцінного використання системи у військових цілях. За його оцінкою, Росії доведеться вивести на орбіту щонайменше кілька сотень супутників, перш ніж проект зможе виконувати завдання, аналогічні тим, які сьогодні забезпечує Starlink.

Для порівняння він навів найбільші світові супутникові мережі. За його даними, SpaceX вже має більш ніж 15 тисяч супутників, OneWeb сформував угруповання приблизно з 600-700 апаратів, а проект Amazon Kuiper налічує кілька сотень супутників з планами подальшого масштабного розширення.

Згідно з російськими планами, комерційна експлуатація "Світанку" має розпочатися 2027 року після завершення випробувань. До 2030 року Москва розраховує розгорнути близько 300 супутників, а перспективі збільшити угруповання до 900 апаратів. Вартість програми, за попередніми оцінками, сягає 445 млрд. рублів.

Українські та західні експерти неодноразово попереджали, що подібна система може використовуватися не лише для цивільного широкосмугового інтернету, а й для військового зв'язку, передачі даних та управління підрозділами, що робить проект важливим елементом для довгострокової стратегії Росії.

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