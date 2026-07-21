Россия снова станет очень опасна: советник Зеленского предупредил о новом проекте Кремля

Россия продолжает развивать собственную спутниковую систему "Рассвет", которую в Кремле позиционируют как аналог Starlink. О запуске второй партии аппаратов сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов ("Флэш").

Сергей Флэш. Фото: из открытых источников

По его информации, после последнего запуска на орбите находится уже около сорока российских спутников. При этом они пока не сформировали полноценную орбитальную группировку и еще не заняли расчетные позиции.

"Флэш" отметил, что нынешнего количества аппаратов недостаточно для полноценного использования системы в военных целях. По его оценке, России придется вывести на орбиту как минимум несколько сотен спутников, прежде чем проект сможет выполнять задачи, аналогичные тем, которые сегодня обеспечивает Starlink.

Для сравнения он привел крупнейшие мировые спутниковые сети. По его данным, SpaceX уже располагает более чем 15 тысячами спутников, OneWeb сформировал группировку примерно из 600–700 аппаратов, а проект Amazon Kuiper насчитывает несколько сотен спутников с планами дальнейшего масштабного расширения.

Согласно российским планам, коммерческая эксплуатация "Рассвета" должна начаться в 2027 году после завершения испытаний. К 2030 году Москва рассчитывает развернуть около 300 спутников, а в перспективе увеличить группировку до 900 аппаратов. Стоимость программы, по предварительным оценкам, достигает 445 млрд рублей.

Украинские и западные эксперты неоднократно предупреждали, что подобная система может использоваться не только для гражданского широкополосного интернета, но и для военной связи, передачи данных и управления подразделениями, что делает проект важным элементом долгосрочной стратегии России.

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