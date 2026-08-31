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Росія знову піде на Київ з Білорусі: яка головна перешкода для Кремля

Після 2022 року північ України перетворюється на багаторівневу оборонну зону, а можливий повторний наступ із території Білорусі може обернутися для Москви затяжною кампанією

31 серпня 2026, 07:22
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Кравцев Сергей

Росія навряд чи зможе повторити спробу швидкого наступу на Київ із території Білорусі, яка відбулася на початку повномасштабного вторгнення. Після 2022 року Україна суттєво посилила оборону на північному напрямку, а для нового масштабного удару Кремлю знадобилися б значні сили та ресурси. Про це заявив аналітик Клеман Молен у соцмережі Х. Він звернув увагу на масштабні зміни вздовж північного кордону України. За його оцінкою, оборонні позиції посилюються навколо Чернігова, у районі Чорнобиля та на північному сході від Житомира.

Росія знову піде на Київ з Білорусі: яка головна перешкода для Кремля

Кордон України та Білорусі. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про кілька ліній оборони, фортифікаційні споруди, загородження та підготовку доріг. Частина робіт, за словами аналітика, проводиться безпосередньо біля кордону.

Особливу увагу Молен приділяє району Чернігова. Там, за його словами, сформовано потужну лінію оборони, перед якою облаштовано додаткові рубежі. У лісових масивах також проводяться роботи для встановлення загороджень.

На думку аналітика, головна перевага російської армії у 2022 році – фактор раптовості – тепер відсутня. Крім того, природний ландшафт півночі України створює серйозні труднощі для наступу: ліси, болота, мінування та підготовлена оборона здатні суттєво уповільнити просування військ.

Водночас Молен не виключає локальних атак із території Росії у напрямку півночі Сумської та сходу Чернігівської областей. Однак для масштабного результату, за його оцінкою, Москва мала б залучити сотні тисяч військових.

Окремий ризик стосується Білорусі. Якщо Кремль знову спробує використати її територію для наступу на Україну, Київ може розглядати білоруську інфраструктуру як частину військової загрози. Сам Мінськ, вважає аналітик, до такого сценарію може виявитися неготовим.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль змінює тактику ударів по Києву: в Україні розкрили, який новий план затвердив Путін.




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