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Россия снова пойдет на Киев из Беларуси: какое главное препятствие для Кремля

После 2022 года север Украины превращается в многоуровневую оборонную зону, а возможное повторное наступление с территории Беларуси может обернуться для Москвы затяжной кампанией

31 августа 2026, 07:22
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Кравцев Сергей

Россия вряд ли сможет повторить попытку быстрого наступления на Киев с территории Беларуси, которая произошла в начале полномасштабного вторжения. После 2022 Украина существенно усилила оборону на северном направлении, а для нового масштабного удара Кремлю понадобились бы значительные силы и ресурсы. Об этом заявил аналитик Клеман Молен в соцсети Х. Он обратил внимание на масштабные изменения вдоль северной границы Украины. По его оценке, оборонные позиции усиливаются вокруг Чернигова, в районе Чернобыля и северо-восточнее Житомира.

Россия снова пойдет на Киев из Беларуси: какое главное препятствие для Кремля

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Речь идет о нескольких линиях обороны, фортификационных сооружениях, заграждениях и подготовке дорог. Часть работ, по словам аналитика, производится непосредственно у границы.

Особое внимание Молен уделяет району Чернигова. Там, по его словам, сформирована мощная линия обороны, перед которой обустроены дополнительные рубежи. В лесных массивах также проводятся работы по установке заграждений.

По мнению аналитика, главное преимущество российской армии в 2022 году – фактор внезапности – теперь отсутствует. Кроме того, природный ландшафт севера Украины создает серьезные трудности для наступления: леса, болота, минирование и подготовленная оборона способны существенно замедлить продвижение войск.

В то же время, Молен не исключает локальных атак с территории России в направлении севера Сумской и востока Черниговской областей. Однако для масштабного результата, по его оценке, Москва должна привлечь сотни тысяч военных.

Отдельный риск касается Беларуси. Если Кремль снова попытается использовать ее территорию для наступления на Украину, то Киев может рассматривать белорусскую инфраструктуру как часть военной угрозы. Сам Минск, считает аналитик, к такому сценарию может оказаться неготовым.

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