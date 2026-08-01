Росія знову б’є по Києву: чи є сенс у заявах Рубіо про важливість відновити переговори

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував найближчими тижнями зусилля, спрямовані на відновлення мирних переговорів між Україною та РФ. Також він додав, що обидві сторони мають досить чіткі "червоні лінії", і доки не вдасться їх зблизити, не можна очікувати на результат. Про це розповіла аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно.

Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

Експерт пояснює, проблема тільки у тому, що у випадку з РФ йдеться не про "червоні лінії", як притомну позицію, яка враховує притомні інтереси самої ж Росії, а про неадекватність шантажу. Ненависть, обумовлену виключно російськими внутрішніми комплексами та схибленістю.

Олеся Яхно звертає увагу, що Україна неодноразово підкреслювала, що готова до зупинки військових дій, фіксуючи де-факто діючий статус-кво на фронті, тобто лінію розмежування. Натомість, Росія відкрито формулює як ціль руйнування Української державності.

"Цієї ночі російські виродки знову запустили ракети на українські міста, розуміючи вразливість від балістики. Відтак, немає іншого варіанту для відновлення реального переговорного процесу, як посилення захисту неба України разом із Європою та США. Інакше – ракети будуть летіти і на Польщу, і на інші країни, що знаходяться на флангах західних альянсів", – зауважила експерт.

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Також видання "Коментарі" повідомляло – Міністерство оборони Росії опублікувало офіційний звіт про масований нічний удар по Києву, внаслідок якого було зруйновано житлові будинки, загинули люди та десятки отримали поранення. У своїй заяві російське військове відомство стверджує, що метою атаки нібито стали виключно підприємства оборонної промисловості та логістичні об'єкти України.



