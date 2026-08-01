Россия снова бьет по Киеву: есть ли смысл в заявлениях Рубио о важности возобновить переговоры

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Кравцев Сергей
Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал в ближайшие недели усилия, направленные на возобновление мирных переговоров между Украиной и РФ. Также он добавил, что обе стороны имеют достаточно четкие "красные линии", и пока не удастся их сблизить, нельзя ожидать результата. Об этом рассказала аналитик кандидат политических наук Олеся Яхно.
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
Эксперт объясняет, проблема только в том, что в случае с РФ речь идет не о "красных линиях", как сознательной позиции, учитывающей сознательные интересы самой же России, а о неадекватности шантажа. Ненависть, обусловленная исключительно российскими внутренними комплексами и помешанностью.
Олеся Яхно обращает внимание, что Украина неоднократно подчеркивала, что готова к остановке военных действий, фиксируя де-факто действующий статус-кво на фронте, то есть линию разграничения. Россия открыто формулирует как цель разрушения Украинской государственности.
Читайте на портале "Комментарии" — российские террористические войска в ночь на 1 августа нанесли удар по Киеву. Известно о 9 погибших, количество раненых растет. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – Министерство обороны России опубликовало официальный отчет о массированном ночном ударе по Киеву, в результате которого были разрушены жилые дома, погибли люди и десятки получили ранения. В своем заявлении российское военное ведомство утверждает, что целью атаки стали исключительно предприятия оборонной промышленности и логистические объекты Украины.