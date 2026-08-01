Россия снова бьет по Киеву: есть ли смысл в заявлениях Рубио о важности возобновить переговоры

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал в ближайшие недели усилия, направленные на возобновление мирных переговоров между Украиной и РФ. Также он добавил, что обе стороны имеют достаточно четкие "красные линии", и пока не удастся их сблизить, нельзя ожидать результата. Об этом рассказала аналитик кандидат политических наук Олеся Яхно.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Эксперт объясняет, проблема только в том, что в случае с РФ речь идет не о "красных линиях", как сознательной позиции, учитывающей сознательные интересы самой же России, а о неадекватности шантажа. Ненависть, обусловленная исключительно российскими внутренними комплексами и помешанностью.

Олеся Яхно обращает внимание, что Украина неоднократно подчеркивала, что готова к остановке военных действий, фиксируя де-факто действующий статус-кво на фронте, то есть линию разграничения. Россия открыто формулирует как цель разрушения Украинской государственности.

"Этой ночью российские ублюдки снова запустили ракеты на украинские города, понимая уязвимость от баллистики. Следовательно, нет другого варианта для возобновления реального переговорного процесса, как усиление защиты неба Украины вместе с Европой и США. Иначе – ракеты будут лететь и в Польшу, и на другие страны, находящиеся на флангах западных альянсов", – отметила эксперт.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Министерство обороны России опубликовало официальный отчет о массированном ночном ударе по Киеву, в результате которого были разрушены жилые дома, погибли люди и десятки получили ранения. В своем заявлении российское военное ведомство утверждает, что целью атаки стали исключительно предприятия оборонной промышленности и логистические объекты Украины.



