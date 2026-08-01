Після загибелі мирних жителів у Москві зробили цинічну заяву про удар по Києву

Міністерство оборони Росії опублікувало офіційний звіт про масований нічний удар по Києву, внаслідок якого було зруйновано житлові будинки, загинули люди та десятки отримали поранення. У своїй заяві російське військове відомство стверджує, що метою атаки нібито стали виключно підприємства оборонної промисловості та логістичні об'єкти України.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

У Москві заявили, що російські війська застосували високоточну зброю наземного та морського базування, а також ударні безпілотники. При цьому в повідомленні повністю відсутні будь-які згадки про численні жертви серед цивільного населення та масштабні руйнування житлової інфраструктури столиці.

У Міноборони РФ стверджують, що під час удару були вражені підприємства, які нібито виробляють комплектуючі для ракет "Нептун-МД", оперативно-тактичних ракет, систем навігації безпілотників, обладнання для радіолокації та засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, російська сторона заявила про нібито знищення підприємств, що випускають компоненти для крилатих ракет, а також місць збирання та зберігання безпілотників у Києві та місті Вишневе Київської області.

Такі заяви різко контрастують із наслідками удару, які зафіксувала українська влада. Після атаки рятувальні служби працювали одразу у кількох районах столиці, де було зруйновано багатоквартирні житлові будинки, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, а під завалами опинилися люди.

Російська сторона традиційно називає подібні атаки ударами по військовій інфраструктурі, проте не коментує загибель мирних мешканців та руйнування житлових кварталів. В чергове офіційна версія Москви суттєво розходиться з реальною картиною наслідків ракетного удару по українській столиці.

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