Россия нагло врет о продвижении в двух областях: в США раскрыли детали

Российское военное руководство может сознательно вводить Кремль в заблуждение относительно реальной ситуации на северном участке фронта. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления Минобороны РФ о якобы стремительном продвижении российских войск в Сумской и Харьковской областях.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В конце июля российская сторона объявила о взятии сразу нескольких населенных пунктов – Новой Сечи, Малой Слободки, Могрицы и Виривки. Причем подобные сообщения появляются практически ежедневно, начиная как минимум с 22 июля, создавая впечатление масштабного наступления.

Однако специалисты ISW отмечают, что объективных признаков столь стремительного продвижения нет. По данным аналитиков, не фиксировались переброска значительных резервов, концентрация тяжелой техники или интенсивность наступательных действий, которая соответствовала бы заявленным территориальным успехам.

Более того, украинские Силы обороны уже опровергли информацию о захвате Малой Слободки, Могрицы и Новой Сечи.

В ISW предполагают, что российские подразделения продолжают использовать небольшие диверсионно-разведывательные группы, которые проникают в отдельные населенные пункты, снимают постановочные видео с флагами или создают подобные материалы с помощью технологий искусственного интеллекта. После этого такие ролики используются как "доказательство" контроля над территорией.

По мнению аналитиков, подобная информационная кампания рассчитана не только на внутреннюю аудиторию России. Кремль пытается убедить западные страны, что российская армия якобы уверенно наступает по всей линии фронта, а потому дальнейшая поддержка Украины не имеет смысла.

Вместе с тем реальная ситуация, по оценке ISW, выглядит иначе. Украинские войска продолжают проводить успешные контратаки, в частности освободили Отрадное в Харьковской области, а также ведут активные боевые действия в районах Новой Сечи, Могрицы, Иволжанского и Писаревки, сдерживая продвижение российских подразделений.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия говорит, что захватила еще один населенный пункт в Сумской области: в ВСУ отреагировали.