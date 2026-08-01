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Росія нахабно бреше про просування у двох областях: у США розкрили деталі

Аналітики вважають, що російське командування перебільшує успіхи на півночі України, а українські сили в цей час проводять контратаки та зривають плани окупантів

1 серпня 2026, 09:25
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Кравцев Сергей

Російське військове керівництво може свідомо вводити Кремль в оману щодо реальної ситуації на північній ділянці фронту. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви Міноборони РФ про нібито стрімке просування російських військ у Сумській та Харківській областях.

Росія нахабно бреше про просування у двох областях: у США розкрили деталі

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Наприкінці липня російська сторона оголосила про взяття одразу кількох населених пунктів – Нової Січі, Малої Слобідки, Могриці та Вирівки. Причому подібні повідомлення з'являються практично щодня, починаючи як мінімум із 22 липня, створюючи враження масштабного наступу.

Проте фахівці ISW зазначають, що об'єктивних ознак такого стрімкого поступу немає. За даними аналітиків, не фіксувалися перекидання значних резервів, концентрація важкої техніки або інтенсивність наступальних дій, яка б відповідала заявленим територіальним успіхам.

Більше того, українські Сили оборони вже спростували інформацію про захоплення Малої Слобідки, Могриці та Нової Січі.

В ISW припускають, що російські підрозділи продовжують використовувати невеликі диверсійно-розвідувальні групи, які проникають в окремі населені пункти, знімають відео з прапорами або створюють подібні матеріали за допомогою технологій штучного інтелекту. Після цього такі ролики використовуються як "доказ" контролю за територією.

На думку аналітиків, подібна інформаційна кампанія розрахована не лише на внутрішню аудиторію Росії. Кремль намагається переконати західні країни, що російська армія нібито впевнено настає по всій лінії фронту, а тому подальша підтримка України не має сенсу.

Натомість реальна ситуація, за оцінкою ISW, виглядає інакше. Українські війська продовжують проводити успішні контратаки, зокрема, звільнили Відрадне в Харківській області, а також ведуть активні бойові дії в районах Нової Січі, Могриці, Іволжанського та Писарівки, стримуючи просування російських підрозділів.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-31-2026/
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