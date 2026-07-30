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Россия говорит, что захватила еще один населенный пункт в Сумской области: в ВСУ отреагировали

Украинские военные заявили, что Новая Сечь в Сумской области остается под полным контролем ВСУ, а Кремль придумывает победы после болезненных ударов по своим объектам

30 июля 2026, 14:44
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Кравцев Сергей

Группировка войск "Курск" официально опровергла заявление Министерства обороны РФ о якобы захвате села Новая Сечь Юнаковской общины Сумской области. Украинские военные подчеркнули, что населенный пункт остается под полным контролем сил обороны Украины.

Россия говорит, что захватила еще один населенный пункт в Сумской области: в ВСУ отреагировали

Российские войска. Фото: из открытых источников

В заявлении говорится, что информация российского военного ведомства не соответствует действительности и является очередным примером информационной манипуляции. По словам украинских защитников, практика объявлять о "взятии" населенных пунктов без реального контроля над ними давно стала отличительной чертой российской пропаганды.

Группировка войск "Курск" объясняет, что подобные сообщения имеют целью отвлечь внимание российского общества от неудач армии РФ и успешных ударов украинских сил обороны по военной инфраструктуре противника.

В качестве примера военные привели недавний удар по российской авиабазе Халине. По их мнению, неспособность противодействовать украинским deep strikes и middle strikes вынуждает российское командование компенсировать военные поражения информационными "победами", существующими только в официальных сводках.

Украинские защитники призвали журналистов и граждан критически относиться к заявлениям российской стороны и проверять информацию через официальные источники сил обороны Украины.

В командовании подчеркивают, что ситуация в районе Новой Сечи находится под контролем украинских военных, а сообщения о ее "увлечениях" являются частью информационно-психологической кампании РФ, направленной на создание иллюзии успехов на фоне реальных проблем на поле боя.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска в ночь на 28 июля нанесли новую серию ударов по Сумской области. Под огнем оказались областной центр и поселок Недригайлов. В результате атак пострадали мирные жители, а спасатели продолжают ликвидировать последствия разрушений.




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Источник: https://t.me/c/1188235024/1075358
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