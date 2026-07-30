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Росія говорить, що захопила ще один населений пункт на Сумщині: у ЗСУ відреагували

Українські військові заявили, що Нова Січ на Сумщині залишається під повним контролем ЗСУ, а Кремль вигадує перемоги після болючих ударів по своїх об'єктах

30 липня 2026, 14:44
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Кравцев Сергей

Угруповання військ "Курськ" офіційно спростувало заяву Міністерства оборони РФ про нібито захоплення села Нова Січ Юнаківської громади Сумської області. Українські військові наголосили, що населений пункт залишається під повним контролем Сил оборони України.

Росія говорить, що захопила ще один населений пункт на Сумщині: у ЗСУ відреагували

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У заяві зазначається, що інформація російського військового відомства не відповідає дійсності та є черговим прикладом інформаційної маніпуляції. За словами українських захисників, практика оголошувати про "взяття" населених пунктів без реального контролю над ними давно стала характерною рисою російської пропаганди.

Угруповання військ "Курськ" пояснює, що подібні повідомлення мають на меті відвернути увагу російського суспільства від невдач армії РФ та успішних ударів українських Сил оборони по військовій інфраструктурі противника.

Як приклад військові навели нещодавній удар по російській авіабазі Халіне. На їхню думку, нездатність протидіяти українським deep strikes і middle strikes змушує російське командування компенсувати військові поразки інформаційними "перемогами", які існують лише в офіційних зведеннях.

Українські захисники закликали журналістів і громадян критично ставитися до заяв російської сторони та перевіряти інформацію через офіційні джерела Сил оборони України.

У командуванні наголошують, що ситуація в районі Нової Січі перебуває під контролем українських військових, а повідомлення про її "захоплення" є частиною інформаційно-психологічної кампанії РФ, спрямованої на створення ілюзії успіхів на тлі реальних проблем на полі бою.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська в ніч на 28 липня завдали нової серії ударів по Сумській області. Під вогнем опинилися обласний центр та селище Недригайлів. Внаслідок атак постраждали мирні жителі, а рятувальники продовжують ліквідувати наслідки руйнувань.




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Джерело: https://t.me/c/1188235024/1075358
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