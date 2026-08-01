После гибели мирных жителей в Москве сделали циничное заявление об ударе по Киеву

Министерство обороны России опубликовало официальный отчет о массированном ночном ударе по Киеву, в результате которого были разрушены жилые дома, погибли люди и десятки получили ранения. В своем заявлении российское военное ведомство утверждает, что целью атаки якобы стали исключительно предприятия оборонной промышленности и логистические объекты Украины.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

В Москве заявили, что российские войска применили высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. При этом в сообщении полностью отсутствуют какие-либо упоминания о многочисленных жертвах среди гражданского населения и масштабных разрушениях жилой инфраструктуры столицы.

В Минобороны РФ утверждают, что в ходе удара были поражены предприятия, которые якобы производят комплектующие для ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет, систем навигации беспилотников, радиолокационного оборудования и средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, российская сторона заявила о якобы уничтожении предприятий, выпускающих компоненты для крылатых ракет, а также мест сборки и хранения беспилотников в Киеве и городе Вишневое Киевской области.

Такие заявления резко контрастируют с последствиями удара, которые зафиксировали украинские власти. После атаки спасательные службы работали сразу в нескольких районах столицы, где были разрушены многоквартирные жилые дома, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а под завалами оказались люди.

Российская сторона традиционно называет подобные атаки ударами по военной инфраструктуре, однако не комментирует гибель мирных жителей и разрушение жилых кварталов. В очередной раз официальная версия Москвы существенно расходится с реальной картиной последствий ракетного удара по украинской столице.

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