Росія знов без інтернету: чого панічно бояться

У ніч на 6 жовтня російські користувачі почали масово скаржитися на зникнення інтернету при використанні іноземних або eSIM-карт, повідомляє Rozetked. Попри це, дзвінки та SMS залишаються доступними, що свідчить про цілеспрямовані технічні обмеження з боку операторів зв’язку.

В Росії немає інтернету

За даними профільного ресурсу Mobile-review.com, відключення інтернету для “зарубіжних SIM-карт” почалося ще минулого тижня. Спочатку воно торкнулося регіонів, розташованих ближче до кордону з Україною, однак тепер поширилося майже на всю територію РФ.

Спершу передбачалося, що блокування буде короткочасним — приблизно на п’ять годин після виявлення іноземної SIM-карти в мережі. Проте зараз термін обмежень не визначений, і користувачі повідомляють про тривалі збої у більшості регіонів.

Експерти припускають, що ці заходи пов’язані з боротьбою проти українських безпілотників, які можуть використовувати SIM-карти для передачі даних і навігації. Таким чином, російська влада намагається перешкодити управлінню дронів через мобільні мережі, водночас фактично обмежуючи зв’язок власних громадян.

Жодних офіційних пояснень від Мінцифри чи операторів зв’язку РФ наразі немає. Проте аналітики вважають, що такі кроки можуть стати постійною практикою, особливо на тлі зростання кількості атак безпілотників у глибині Росії.

