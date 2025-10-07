logo

BTC/USD

124517

ETH/USD

4710.85

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия снова без интернета: чего панически боятся
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия снова без интернета: чего панически боятся

В России массово отключают интернет на иностранных SIM-картах – вероятно, из-за страха перед дронами

7 октября 2025, 15:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на 6 октября российские пользователи начали массово жаловаться на пропажу интернета при использовании иностранных или eSIM-карт, сообщает Rozetked. При этом звонки и SMS остаются доступными, что свидетельствует о целенаправленных технических ограничениях со стороны операторов связи.

Россия снова без интернета: чего панически боятся

В России нет интернета

По данным профильного ресурса Mobile-review.com, отключение интернета для зарубежных SIM-карт началось еще на прошлой неделе. Сначала оно затронуло регионы, расположенные ближе к границе с Украиной, однако теперь распространилось почти на всю территорию РФ.

Сначала предполагалось, что блокировка будет кратковременной – примерно на пять часов после обнаружения иностранной SIM-карты в сети. Однако сейчас срок ограничений не определен, и пользователи сообщают о продолжительных сбоях в большинстве регионов.

Эксперты предполагают, что эти меры связаны с борьбой против украинских беспилотников, которые могут использовать SIM-карты для передачи данных и навигации. Таким образом, российские власти пытаются помешать управлению дронов через мобильные сети, в то же время фактически ограничивая связь собственных граждан.

Никаких официальных объяснений от Минцифры или операторов связи РФ пока нет. Однако аналитики считают, что такие шаги могут стать постоянной практикой, особенно на фоне роста атак беспилотников в глубине России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом разоблачила очередную попытку агентурного проникновения ФСБ в украинские военные структуры. В результате масштабной спецоперации во Львове был задержан гражданин России, вступивший в одно из боевых подразделений Сил обороны, выдавая себя за добровольца.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rozetked.me/news/41967-v-rossii-perestal-rabotat-internet-na-zarubezhnyh-sim-kartah
Теги:

Новости

Все новости