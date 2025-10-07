Россия снова без интернета: чего панически боятся

В ночь на 6 октября российские пользователи начали массово жаловаться на пропажу интернета при использовании иностранных или eSIM-карт, сообщает Rozetked. При этом звонки и SMS остаются доступными, что свидетельствует о целенаправленных технических ограничениях со стороны операторов связи.

В России нет интернета

По данным профильного ресурса Mobile-review.com, отключение интернета для зарубежных SIM-карт началось еще на прошлой неделе. Сначала оно затронуло регионы, расположенные ближе к границе с Украиной, однако теперь распространилось почти на всю территорию РФ.

Сначала предполагалось, что блокировка будет кратковременной – примерно на пять часов после обнаружения иностранной SIM-карты в сети. Однако сейчас срок ограничений не определен, и пользователи сообщают о продолжительных сбоях в большинстве регионов.

Эксперты предполагают, что эти меры связаны с борьбой против украинских беспилотников, которые могут использовать SIM-карты для передачи данных и навигации. Таким образом, российские власти пытаются помешать управлению дронов через мобильные сети, в то же время фактически ограничивая связь собственных граждан.

Никаких официальных объяснений от Минцифры или операторов связи РФ пока нет. Однако аналитики считают, что такие шаги могут стать постоянной практикой, особенно на фоне роста атак беспилотников в глубине России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом разоблачила очередную попытку агентурного проникновения ФСБ в украинские военные структуры. В результате масштабной спецоперации во Львове был задержан гражданин России, вступивший в одно из боевых подразделений Сил обороны, выдавая себя за добровольца.