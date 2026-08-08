Росія знайшла слабке місце: чому шансів в української ППО все менше

Росія все частіше робить ставку на балістичні ракети під час масованих ударів по Україні. Для української протиповітряної оборони це одна з найскладніших загроз, оскільки таких цілей значно важче перехоплювати, а кількість відповідних ракет-перехоплювачів залишається обмеженою. Про це пише CNN.

ППО України. Фото: з відкритих джерел

Особливо небезпечною стає тактика комбінованих атак. Росія одночасно запускає безпілотники, крилаті, протикорабельні та балістичні ракети, змушуючи українську ППО розподіляти обмежені ресурси між сотнями повітряних цілей.

Балістичні ракети принципово відрізняються від дронів. "Іскандер" здатний розвивати швидкість приблизно шість-сім швидкостей звуку і нести до 700 кг бойової частини. Після набору висоти ракета стрімко рухається до мети балістичної траєкторії, залишаючи захисникам мінімум часу на реакцію.

Росія також використовує "Горішник" і, за даними українських представників, переобладнані для ударів по наземних об'єктах ракети комплексів С-400. Одним із головних засобів протидії таким загрозам залишається американський Patriot із перехоплювачами PAC-3. Вони знищують мету прямим кінетичним попаданням — фактично за принципом "куля в кулю".

Саме тому Київ домагається збільшення постачання таких ракет і розглядає можливість спільного виробництва Patriot. Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що додаткові перехоплювачі безпосередньо пов'язані з порятунком життів громадян.

Додаткову проблему створюють північнокорейські ракети КН-23, які Росія одержує від КНДР. Українська сторона вважає їх аналогами "Іскандерів". За словами санкційного уповноваженого президента Владислава Власюка, одна з таких ракет нещодавно потрапила по будинку на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули люди.

Тим часом, Москва продовжує нарощувати масштаб комбінованих атак. В одному з останніх ударів РФ використала відразу кілька типів ракет і сотні дронів, включаючи "Герань-2" та безпілотники-приманки. Це дозволяє російським військам перевантажувати українську систему ППО, намагаючись створити умови для прориву найнебезпечніших цілей.

Читайте також на порталі "Коментарі" – союзники підставили Україну: тепер залишився лише один сценарій у війні.



