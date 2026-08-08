Россия нашла слабое место: почему шансов у украинской ПВО все меньше

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Кравцев Сергей
Россия все чаще делает ставку на баллистические ракеты во время массированных ударов по Украине. Для украинской противовоздушной обороны это одна из наиболее сложных угроз, поскольку таких целей значительно труднее перехватывать, а количество подходящих ракет-перехватчиков остается ограниченным. Об этом пишет CNN.
ПВО Украины. Фото: из открытых источников
Особенно опасной становится тактика комбинированных атак. Россия одновременно запускает беспилотники, крылатые, противокорабельные и баллистические ракеты, заставляя украинскую ПВО распределять ограниченные ресурсы между сотнями воздушных целей.
Баллистические ракеты принципиально отличаются от дронов. "Искандер" способен развивать скорость примерно в шесть-семь скоростей звука и нести до 700 кг боевой части. После набора высоты ракета стремительно движется к цели по баллистической траектории, оставляя защитникам минимум времени на реакцию.
Россия также использует "Орешник" и, по данным украинских представителей, переоборудованные для ударов по наземным объектам ракеты комплексов С-400. Одним из главных средств противодействия таким угрозам остается американский Patriot с перехватчиками PAC-3. Они уничтожают цель прямым кинетическим попаданием – фактически по принципу "пуля в пулю".
Именно поэтому Киев добивается увеличения поставок таких ракет и рассматривает возможность совместного производства Patriot. Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что дополнительные перехватчики непосредственно связаны со спасением жизней граждан.
Дополнительную проблему создают северокорейские ракеты КН-23, которые Россия получает от КНДР. Украинская сторона считает их аналогами "Искандеров". По словам санкционного уполномоченного президента Владислава Власюка, одна из таких ракет недавно попала по дому в Днепропетровской области, в результате чего погибли люди.
Тем временем Москва продолжает наращивать масштаб комбинированных атак. В одном из последних ударов РФ использовала сразу несколько типов ракет и сотни дронов, включая "Герань-2" и беспилотники-приманки. Это позволяет российским войскам перегружать украинскую систему ПВО, пытаясь создать условия для прорыва наиболее опасных целей.
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