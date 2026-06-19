Росія знайшла болісне місце України: по чому тепер б'ють окупанти

Посилення російських атак на морську інфраструктуру України створює серйозну загрозу для експорту зерна та може призвести до різкого скорочення постачання агропродукції на світові ринки. За оцінками українських чиновників та учасників галузі, обсяги щомісячного експорту через чорноморські порти ризикують скоротитися майже на третину.

Удари по елеваторах. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні саме морські порти залишаються головним каналом вивезення української продукції за кордон. Через термінали Одеської області проходить понад 90% всього експорту, а щомісячний вантажообіг останнім часом сягав приблизно шести мільйонів тонн.

Однак постійні удари по портовій інфраструктурі, енергетичним об'єктам, залізничним вузлам та судам поступово підривають стійкість логістичної системи. Як зазначив заступник міністра економіки Тарас Висоцький, у разі подальшої ескалації обсяги перевалки можуть знизитись до чотирьох мільйонів тонн на місяць.

Частину вантажів теоретично можна перенаправити через дунайські порти, проте їх можливості обмежені. Крім того, така логістика коштує значно дорожче, що знижує конкурентоспроможність української продукції на світовому ринку.

Експерти попереджають, що скорочення експорту особливо болісно вдарить у аграрії. Україна входить у новий сільськогосподарський сезон із рекордними перехідними запасами зерна. Якщо поставки за кордон уповільнюватимуться, внутрішній ринок зіткнеться з надлишком продукції, а ціни для виробників почнуть знижуватися.

Наслідки можуть вийти далеко за межі України. В останні роки країна забезпечувала близько шести відсотків світового експорту пшениці та понад десять відсотків постачання кукурудзи. Будь-які перебої можуть вплинути на ситуацію на міжнародних продовольчих ринках.

Додатковою проблемою стає зростання витрат на морські перевезення. Після атак на суду, що почастішали, страхові і фрахтові ставки збільшуються, а частина судновласників воліє уникати заходів в українські порти. На цьому фоні збитки портової інфраструктури з початку повномасштабної війни вже оцінюються приблизно в 1,5 мільярда доларів, а коштів на повноцінне відновлення операторів недостатньо.

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