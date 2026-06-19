Россия нашла болезненное место Украины: по чему теперь бьют оккупанты

Усиление российских атак на морскую инфраструктуру Украины создает серьезную угрозу для экспорта зерна и может привести к резкому сокращению поставок агропродукции на мировые рынки. По оценкам украинских чиновников и участников отрасли, объемы ежемесячного экспорта через черноморские порты рискуют сократиться почти на треть.

Удары по элеваторах. Фото: из открытых источников

Сегодня именно морские порты остаются главным каналом вывоза украинской продукции за границу. Через терминалы Одесской области проходит более 90% всего экспорта, а ежемесячный грузооборот в последнее время достигал примерно шести миллионов тонн.

Однако постоянные удары по портовой инфраструктуре, энергетическим объектам, железнодорожным узлам и судам постепенно подрывают устойчивость логистической системы. Как отметил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий, в случае дальнейшей эскалации объемы перевалки могут снизиться до четырех миллионов тонн в месяц.

Часть грузов теоретически можно перенаправить через дунайские порты, однако их возможности ограничены. Кроме того, такая логистика обходится значительно дороже, что снижает конкурентоспособность украинской продукции на мировом рынке.

Эксперты предупреждают, что сокращение экспорта особенно болезненно ударит по аграриям. Украина входит в новый сельскохозяйственный сезон с рекордными переходными запасами зерна. Если поставки за границу будут замедляться, внутренний рынок столкнется с избытком продукции, а цены для производителей начнут снижаться.

Последствия могут выйти далеко за пределы Украины. В последние годы страна обеспечивала около шести процентов мирового экспорта пшеницы и свыше десяти процентов поставок кукурузы. Любые перебои способны повлиять на ситуацию на международных продовольственных рынках.

Дополнительной проблемой становится рост расходов на морские перевозки. После участившихся атак на суда страховые и фрахтовые ставки увеличиваются, а часть судовладельцев предпочитает избегать заходов в украинские порты. На этом фоне убытки портовой инфраструктуры с начала полномасштабной войны уже оцениваются примерно в 1,5 миллиарда долларов, а средств на полноценное восстановление у операторов недостаточно.

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