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Росія змінює тактику ударів: "Шахеди" розпочали полювання на цілі за новою схемою

Замість масових нальотів окупанти все частіше використовують поодинокі дрони з ручним керуванням, намагаючись обійти українську ППО

18 липня 2026, 11:28
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Кравцев Сергей

Російська армія почала змінювати тактику застосування ударних безпілотників Shahed, поступово відмовляючись від масованих нальотів на користь складніших одиночних атак. Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш"), попередивши про нову загрозу українській системі протиповітряної оборони.

Росія змінює тактику ударів: "Шахеди" розпочали полювання на цілі за новою схемою

Дрони-камікадзе. Фото: з відкритих джерел

За його словами, окупанти все частіше використовують безпілотники у режимі ручного управління, що дозволяє операторам коригувати маршрут польоту безпосередньо під час виконання завдання. Така тактика, на думку фахівця, має ускладнити виявлення цілей та підвищити ймовірність ураження об'єктів.

На підтвердження своїх слів Бескрестнов опублікував відеозапис, на якому російський дрон перед атакою знизився до висоти лише 22 метри. За оцінкою експерта, подібний маневр був розрахований на те, щоб вийти із зони виявлення українських радіолокаційних станцій та уникнути перехоплення спеціалізованими дронами.

Проте, як зазначив радник президента, українським військовим вдалося вчасно виявити загрозу та знищити безпілотника. Він наголосив, що кожна нова тактика противника потребує оперативної адаптації засобів протидії.

Експерти зазначають, що Росія продовжує шукати способи подолання української системи ППО, експериментуючи з маршрутами польоту, висотою, швидкістю та способами керування ударними дронами. При цьому українські сили оборони також постійно удосконалюють технології виявлення та знищення безпілотників.

За словами Бескрестнова, боротьба з подібними загрозами перетворюється на постійні технологічні перегони, де успіх залежить від швидкості впровадження нових рішень. Саме тому будь-яка зміна тактики з боку Росії потребує швидкого поновлення методів протидії з боку українських захисників.

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Джерело: https://t.me/serhii_flash/7580
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