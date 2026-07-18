Россия меняет тактику ударов: "Шахеды" начали охоту на цели по новой схеме

Российская армия начала менять тактику применения ударных беспилотников Shahed, постепенно отказываясь от массированных налетов в пользу более сложных одиночных атак. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов ("Флэш"), предупредив о новой угрозе для украинской системы противовоздушной обороны.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

По его словам, оккупанты все чаще используют беспилотники в режиме ручного управления, что позволяет операторам корректировать маршрут полета непосредственно во время выполнения задания. Такая тактика, по мнению специалиста, должна усложнить обнаружение целей и повысить вероятность поражения объектов.

В подтверждение своих слов Бескрестнов опубликовал видеозапись, на которой российский дрон перед атакой снизился до высоты всего 22 метров. По оценке эксперта, подобный маневр был рассчитан на то, чтобы выйти из зоны обнаружения украинских радиолокационных станций и избежать перехвата специализированными дронами.

Однако, как отметил советник президента, украинским военным удалось своевременно обнаружить угрозу и уничтожить беспилотник. Он подчеркнул, что каждая новая тактика противника требует оперативной адаптации средств противодействия.

Эксперты отмечают, что Россия продолжает искать способы преодоления украинской системы ПВО, экспериментируя с маршрутами полета, высотой, скоростью и способами управления ударными дронами. При этом украинские силы обороны также постоянно совершенствуют технологии обнаружения и уничтожения беспилотников.

По словам Бескрестнова, борьба с подобными угрозами превращается в постоянную технологическую гонку, где успех зависит от скорости внедрения новых решений. Именно поэтому любое изменение тактики со стороны России требует быстрого обновления методов противодействия со стороны украинских защитников.

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