logo_ukra

BTC/USD

63750

ETH/USD

1862.65

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія змінює тактику ударів: чим тепер окупанти закидатимуть Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія змінює тактику ударів: чим тепер окупанти закидатимуть Україну

Після проблем з безпілотниками окупанти роблять ставку на авіабомби, руйнуючи мости, логістику та зміцнення ЗСУ

4 серпня 2026, 09:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська армія дедалі активніше використовує керовані авіабомби у новій кампанії з ізоляції українського поля бою. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль змінює тактику, оскільки ефективність безпілотників знижується через посилення української радіоелектронної боротьби та систем протидії дронам.

Росія змінює тактику ударів: чим тепер окупанти закидатимуть Україну

КАБ. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою експертів, якщо під час кампаній 2025 року основну роль грали масові атаки БПЛА, то зараз російське командування все частіше робить ставку на авіабомби, що планують. Їхнє головне завдання — знищення укріплених об'єктів, мостів та інших елементів критичної інфраструктури, які забезпечують оборону українських військ.

В останні тижні російська авіація регулярно завдає ударів по Слов'янську, Краматорську та прилеглим населеним пунктам. У ISW зазначають, що таким чином Москва намагається порушити постачання українських підрозділів, які обороняють так званий "Фортечний пояс" Донецької області.

За даними Міноборони РФ, 3 серпня російська авіація застосувала за позиціями ЗСУ в районі Райгородка авіабомби ФАБ-250 і ФАБ-500, а також керовані ракети ЛМУР, які запускаються з гелікоптерів. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Крім того, аналітики звертають увагу на серію ударів по Павлограду наприкінці липня. Це місто є одним із ключових логістичних вузлів України, через який проходять важливі маршрути постачання Донецького спрямування. На думку ISW, повторні атаки свідчать про повернення Росії до практики застосування далекобійних авіабомб проти об'єктів, розташованих далеко за лінією фронту.

Експерти також вважають, що масовані авіаудари допомагають російській піхоті просуватися в районі Костянтинівки. Руйнуючи міську забудову, авіабомби перетворюють населені пункти на руїни, які потім використовуються штурмовими групами як природні укриття для подальшого настання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європі дали останній шанс: чи Україна здатна переламати хід війни.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-3-2026/
Теги:

Новини

Всі новини