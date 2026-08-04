Росія змінює тактику ударів: чим тепер окупанти закидатимуть Україну

Російська армія дедалі активніше використовує керовані авіабомби у новій кампанії з ізоляції українського поля бою. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль змінює тактику, оскільки ефективність безпілотників знижується через посилення української радіоелектронної боротьби та систем протидії дронам.

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За оцінкою експертів, якщо під час кампаній 2025 року основну роль грали масові атаки БПЛА, то зараз російське командування все частіше робить ставку на авіабомби, що планують. Їхнє головне завдання — знищення укріплених об'єктів, мостів та інших елементів критичної інфраструктури, які забезпечують оборону українських військ.

В останні тижні російська авіація регулярно завдає ударів по Слов'янську, Краматорську та прилеглим населеним пунктам. У ISW зазначають, що таким чином Москва намагається порушити постачання українських підрозділів, які обороняють так званий "Фортечний пояс" Донецької області.

За даними Міноборони РФ, 3 серпня російська авіація застосувала за позиціями ЗСУ в районі Райгородка авіабомби ФАБ-250 і ФАБ-500, а також керовані ракети ЛМУР, які запускаються з гелікоптерів. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Крім того, аналітики звертають увагу на серію ударів по Павлограду наприкінці липня. Це місто є одним із ключових логістичних вузлів України, через який проходять важливі маршрути постачання Донецького спрямування. На думку ISW, повторні атаки свідчать про повернення Росії до практики застосування далекобійних авіабомб проти об'єктів, розташованих далеко за лінією фронту.

Експерти також вважають, що масовані авіаудари допомагають російській піхоті просуватися в районі Костянтинівки. Руйнуючи міську забудову, авіабомби перетворюють населені пункти на руїни, які потім використовуються штурмовими групами як природні укриття для подальшого настання.

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