Россия меняет тактику ударов: чем теперь оккупанты будут забрасывать Украину

Российская армия все активнее использует управляемые авиабомбы в новой кампании по изоляции украинского поля боя. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль меняет тактику, поскольку эффективность беспилотников снижается из-за усиления украинской радиоэлектронной борьбы и систем противодействия дронам.

КАБ. Фото: из открытых источников

По оценке экспертов, если во время кампаний 2025 года основную роль играли массовые атаки БПЛА, то сейчас российское командование все чаще делает ставку на планирующие авиабомбы. Их главная задача — уничтожение укрепленных объектов, мостов и других элементов критической инфраструктуры, обеспечивающих оборону украинских войск.

В последние недели российская авиация регулярно наносит удары по Славянску, Краматорску и близлежащим населенным пунктам. В ISW отмечают, что таким образом Москва пытается нарушить снабжение украинских подразделений, обороняющих так называемый "Крепостной пояс" Донецкой области.

По данным Минобороны РФ, 3 августа российская авиация применила по позициям ВСУ в районе Райгородка авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, а также управляемые ракеты ЛМУР, запускаемые с вертолетов. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, аналитики обращают внимание на серию ударов по Павлограду в конце июля. Этот город является одним из ключевых логистических узлов Украины, через который проходят важные маршруты снабжения Донецкого направления. По мнению ISW, повторные атаки свидетельствуют о возвращении России к практике применения дальнобойных авиабомб против объектов, расположенных далеко за линией фронта.

Эксперты также считают, что массированные авиаудары помогают российской пехоте продвигаться в районе Константиновки. Разрушая городскую застройку, авиабомбы превращают населенные пункты в руины, которые затем используются штурмовыми группами как естественные укрытия для дальнейшего наступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европе дали последний шанс: способна ли Украина переломить ход войны.



