Росія змінює тактику, щоб прорвати ППО України: деталі

Російські війська продовжують доопрацьовувати дрони-камікадзе типу Shahed, інтегруючи в них засоби ураження повітряних цілей з метою послабити українську систему протиповітряної оборони. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

8 лютого українські та російські джерела повідомили, що український дрон-перехоплювач збив російський Shahed, оснащений ракетами "повітря-повітря" Р-60, встановленими в задній частині корпусу. Раніше російська армія вже використовувала такі дрони з ракетами Р-60, проте тоді вони були спрямовані вперед і призначалися для поразки українських гелікоптерів та тактичних літаків, задіяних у полюванні на Shahed.

За оцінкою ISW, зміна конфігурації свідчить про коригування тактики застосування. Якщо раніше дрони з ракетами використовувалися як активний інструмент пошуку та знищення української авіації, то тепер їхня роль, ймовірно, зміщується у бік самозахисту. Ракети, спрямовані назад, дозволяють Shahed атакувати український літак або гелікоптер, якщо той спробує перехопити безпілотник.

Таким чином, модифікований дрон отримує можливість не тільки захищатись, але й зберігати курс до початкової мети, одночасно створюючи загрозу для засобів повітряної оборони.

У ISW зазначають, що подібні рішення спрямовані на підрив ефективності української ППО та ускладнення роботи авіації, задіяної у перехопленні безпілотників.

Експерти наголошують, що інтеграція ракет "повітря-повітря" в дрони-камікадзе свідчить про прагнення Росії компенсувати втрати та підвищити виживання Shahed в умовах все більш щільної системи протиповітряної оборони України.

