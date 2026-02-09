logo_ukra

Росія змінює тактику, щоб прорвати ППО України: деталі
НОВИНИ

Росія змінює тактику, щоб прорвати ППО України: деталі

ISW зафіксував появу дронів-камікадзе з ракетами «повітря-повітря», спрямованими назад

9 лютого 2026, 10:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські війська продовжують доопрацьовувати дрони-камікадзе типу Shahed, інтегруючи в них засоби ураження повітряних цілей з метою послабити українську систему протиповітряної оборони. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росія змінює тактику, щоб прорвати ППО України: деталі

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

8 лютого українські та російські джерела повідомили, що український дрон-перехоплювач збив російський Shahed, оснащений ракетами "повітря-повітря" Р-60, встановленими в задній частині корпусу. Раніше російська армія вже використовувала такі дрони з ракетами Р-60, проте тоді вони були спрямовані вперед і призначалися для поразки українських гелікоптерів та тактичних літаків, задіяних у полюванні на Shahed.

За оцінкою ISW, зміна конфігурації свідчить про коригування тактики застосування. Якщо раніше дрони з ракетами використовувалися як активний інструмент пошуку та знищення української авіації, то тепер їхня роль, ймовірно, зміщується у бік самозахисту. Ракети, спрямовані назад, дозволяють Shahed атакувати український літак або гелікоптер, якщо той спробує перехопити безпілотник.

Таким чином, модифікований дрон отримує можливість не тільки захищатись, але й зберігати курс до початкової мети, одночасно створюючи загрозу для засобів повітряної оборони.

У ISW зазначають, що подібні рішення спрямовані на підрив ефективності української ППО та ускладнення роботи авіації, задіяної у перехопленні безпілотників.

Експерти наголошують, що інтеграція ракет "повітря-повітря" в дрони-камікадзе свідчить про прагнення Росії компенсувати втрати та підвищити виживання Shahed в умовах все більш щільної системи протиповітряної оборони України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська продовжують так звану когнітивну війну, використовуючи обмежені прикордонні атаки на півночі України для створення ілюзії масштабного наступу і тиску на Захід. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-8-2026/
