Россия меняет тактику, чтобы прорвать ПВО Украины: детали

Российские войска продолжают дорабатывать дроны-камикадзе типа Shahed, интегрируя в них средства поражения воздушных целей с целью ослабить украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

8 февраля украинские и российские источники сообщили, что украинский дрон-перехватчик сбил российский Shahed, оснащённый ракетами "воздух–воздух" Р-60, установленными в задней части корпуса. Ранее российская армия уже использовала такие дроны с ракетами Р-60, однако тогда они были направлены вперёд и предназначались для поражения украинских вертолётов и тактических самолётов, задействованных в охоте на Shahed.

По оценке ISW, изменение конфигурации указывает на корректировку тактики применения. Если ранее дроны с ракетами использовались как активный инструмент поиска и уничтожения украинской авиации, то теперь их роль, вероятно, смещается в сторону самозащиты. Ракеты, направленные назад, позволяют Shahed атаковать украинский самолёт или вертолёт, если тот попытается перехватить беспилотник.

Таким образом, модифицированный дрон получает возможность не только защищаться, но и сохранять курс к первоначальной цели, одновременно создавая угрозу для средств воздушной обороны.

В ISW отмечают, что подобные решения направлены на подрыв эффективности украинской ПВО и усложнение работы авиации, задействованной в перехвате беспилотников.

Эксперты подчёркивают, что интеграция ракет "воздух–воздух" в дроны-камикадзе свидетельствует о стремлении России компенсировать потери и повысить выживаемость Shahed в условиях всё более плотной системы противовоздушной обороны Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска продолжают так называемую "когнитивную войну", используя ограниченные приграничные атаки на севере Украины для создания иллюзии масштабного наступления и давления на Запад. Об этом говорится в свежем отчёте Института изучения войны (ISW).



