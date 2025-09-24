Росія змінює тактику повітряних атак: що стоїть за новою стратегією Кремля

Росія почала застосовувати нову схему повітряних ударів по Україні. Якщо раніше основна загроза була пов’язана з масованими нічними атаками, коли сотні дронів запускалися одночасно, то тепер ворог розтягує удари на добу. Це створює нові виклики для української протиповітряної оборони та додає фактор непередбачуваності.

Росія змінює атаки по Україні. Фото з відкритих джерел

Моніторингові ресурси повідомляють, що Росія вже близько тижня випробовує "розтягнуту" модель атак. Замість хвиль із сотень безпілотників уночі та зранку, ті самі сотні дронів запускаються поступово, протягом цілого дня. Такий підхід дозволяє забезпечити майже постійну присутність у повітряному просторі України.

"Досягнувши прогресу у масовому виробництві "Гербер" і подібних БпЛА, ворог дозволяє собі майже цілодобову присутність у нашому повітряному просторі. Звісно, це спрямовано як на виснаження, так і на неочікуваність атаки. Якщо раніше це майже завжди були нічні атаки, то зараз намагання атакувати енергетику й інші об'єкти почали відбуватися вранці та вдень", — вказує ресурс Monitor, який відслідковує рух ракет та дронів.

Як пише моніторинговий канал, Росія не обмежуватиметься лише цією схемою. Вона тестує різні формати атак, розширює кількість точок запуску та намагається створити ще більше навантаження на систему ППО. Це означає, що в майбутньому кількість одночасно запущених БпЛА може лише зростати.

