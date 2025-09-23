Росія вибрала цілі для нових масованих ударів: які головні "мішені"

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко попередив, що російська армія готує нові масовані атаки проти України.

Атака РФ на Україну (фото з відкритих джерел)

"Очевидно, що ворог і далі завдаватиме ударів по критично важливих об'єктах життєзабезпечення населення. Це тактика терору Росії проти цивільних, і ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв", — наголосив він під час зустрічі з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулією Девіс.

У ході переговорів обговорювалося питання подальшої підтримки органів системи МВС. Зокрема, увагу зосередили на допомозі від США для захисту енергетичної інфраструктури в осінньо-зимовий період.

Клименко підкреслив, що завдяки співпраці з американськими партнерами Україна має змогу зміцнювати спроможності відомства у різних напрямах — від укріплення державного кордону до забезпечення громадської безпеки та захисту населення.

"Кожна дія та кожна допомога — це захист людських життів. Вдячний нашим партнерам зі США, які стоять поруч у найважчі часи", — підсумував міністр.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Україна дронами уразила полігон в Росії з установками "Іскандер". Сили оборони України у серпні 2025 року уразили ударними БпЛА російський полігон "Молькіно" у Краснодарському краї. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його даними, удар було здійснено 14-ма ударними БпЛА. Внаслідок атаки знищено декілька ОТРК "Іскандер", пошкоджено ЗРПК "Панцир-С1". Також постраждали складські приміщення та інша автомобільна техніка. Зазначається, що вони обстрілювали Дніпропетровщину, Донеччину, Запоріжжя та Харківщину.