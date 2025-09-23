Росія вибрала цілі для нових масованих ударів: які головні "мішені"

Рубрики
Лиля Воробьева
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко попередив, що російська армія готує нові масовані атаки проти України.
Атака РФ на Україну (фото з відкритих джерел)
У ході переговорів обговорювалося питання подальшої підтримки органів системи МВС. Зокрема, увагу зосередили на допомозі від США для захисту енергетичної інфраструктури в осінньо-зимовий період.
Клименко підкреслив, що завдяки співпраці з американськими партнерами Україна має змогу зміцнювати спроможності відомства у різних напрямах — від укріплення державного кордону до забезпечення громадської безпеки та захисту населення.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Україна дронами уразила полігон в Росії з установками "Іскандер". Сили оборони України у серпні 2025 року уразили ударними БпЛА російський полігон "Молькіно" у Краснодарському краї. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.За його даними, удар було здійснено 14-ма ударними БпЛА. Внаслідок атаки знищено декілька ОТРК "Іскандер", пошкоджено ЗРПК "Панцир-С1". Також постраждали складські приміщення та інша автомобільна техніка. Зазначається, що вони обстрілювали Дніпропетровщину, Донеччину, Запоріжжя та Харківщину.