commentss НОВОСТИ Все новости

Россия выбрала цели для новых массированных ударов: какие главные "мишени"

Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.

23 сентября 2025, 19:59
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Министр внутренних дел Игорь Клименко предупредил, что российская армия готовит новые массированные атаки против Украины.

Атака РФ на Украину (фото из открытых источников)

"Очевидно, что враг и дальше будет наносить удары по критически важным объектам жизнеобеспечения населения. Это тактика террора России против гражданских, и мы должны быть готовы к любым сценариям", — подчеркнул он во время встречи с временно поверенной в делах США в Украине Джулией Дэвис.

В ходе переговоров обсуждался вопрос о дальнейшей поддержке органов системы МВД. В частности, внимание было сосредоточено на помощи от США для защиты энергетической инфраструктуры в осенне-зимний период.

Клименко подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с американскими партнерами Украина имеет возможность укреплять возможности ведомства по разным направлениям — от укрепления государственной границы до обеспечения общественной безопасности и защиты населения.

"Каждое действие и каждая помощь — это защита человеческих жизней. Благодарна нашим партнерам из США, стоящим рядом в самые тяжелые времена", — подытожил министр.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина дронами поразила полигон в России с установками "Искандер". Силы обороны Украины в августе 2025 поразили ударными БпЛА российский полигон "Молькино" в Краснодарском крае. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его данным, удар был совершен 14-ю ударными БпЛА. В результате атаки уничтожено несколько ОТРК "Искандер", поврежден ЗРПК "Панцирь-С1". Также пострадали складские помещения и прочая автомобильная техника. Отмечается, что они обстреливали Днепропетровщину, Донецкую область, Запорожье и Харьковщину.



