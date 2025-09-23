Россия выбрала цели для новых массированных ударов: какие главные "мишени"

Министр внутренних дел Игорь Клименко предупредил, что российская армия готовит новые массированные атаки против Украины.

Атака РФ на Украину (фото из открытых источников)

"Очевидно, что враг и дальше будет наносить удары по критически важным объектам жизнеобеспечения населения. Это тактика террора России против гражданских, и мы должны быть готовы к любым сценариям", — подчеркнул он во время встречи с временно поверенной в делах США в Украине Джулией Дэвис.

В ходе переговоров обсуждался вопрос о дальнейшей поддержке органов системы МВД. В частности, внимание было сосредоточено на помощи от США для защиты энергетической инфраструктуры в осенне-зимний период.

Клименко подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с американскими партнерами Украина имеет возможность укреплять возможности ведомства по разным направлениям — от укрепления государственной границы до обеспечения общественной безопасности и защиты населения.

"Каждое действие и каждая помощь — это защита человеческих жизней. Благодарна нашим партнерам из США, стоящим рядом в самые тяжелые времена", — подытожил министр.

