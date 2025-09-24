logo

Россия меняет тактику воздушных атак: что стоит за новой стратегией Кремля

Россия растягивает атаки дронами на сутки вместо ночных волн. Это истощает ПВО и угрожает энергетике Украины.

24 сентября 2025, 09:00
Автор:
Slava Kot

Россия принялась применять новую схему воздушных ударов по Украине. Если раньше основная угроза была связана с массированными ночными атаками, когда сотни дронов запускались одновременно, то теперь враг растягивает удары на сутки. Это создает новые вызовы для украинской противовоздушной обороны и придает фактор непредсказуемости.

Россия меняет тактику воздушных атак: что стоит за новой стратегией Кремля

Россия сменяет атаки по Украине. Фото из открытых источников

Мониторинговые ресурсы сообщают, что Россия уже около недели испытывает "растянутую" модель атак. Вместо волн сотен беспилотников ночью и утром, те же сотни дронов запускаются постепенно, в течение целого дня. Такой подход позволяет обеспечить почти постоянное присутствие в воздушном пространстве Украины.

"Достигнув прогресса в массовом производстве "Гербер" и подобных БпЛА, враг позволяет себе почти круглосуточное присутствие в нашем воздушном пространстве. Конечно, это направлено как на истощение, так и на неожиданность атаки. Если раньше это почти всегда были ночные атаки, то сейчас попытки атаковать энергетику и другие объекты начали происходить утром и днем", — указывает ресурс Monitor, который отслеживает движение ракет и дронов.

Как пишет мониторинговый канал, Россия не будет ограничиваться только этой схемой. Она тестирует разные форматы атак, расширяет количество точек запуска и пытается создать еще большую нагрузку на систему ПВО. Это означает, что в будущем количество одновременно запущенных БПЛА может только возрастать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия выбрала цели для новых массированных ударов.

Также "Комментарии" писали, что Польша сделала серьезное предупреждение России после атаки дронов.



