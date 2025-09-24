Россия меняет тактику воздушных атак: что стоит за новой стратегией Кремля

Россия принялась применять новую схему воздушных ударов по Украине. Если раньше основная угроза была связана с массированными ночными атаками, когда сотни дронов запускались одновременно, то теперь враг растягивает удары на сутки. Это создает новые вызовы для украинской противовоздушной обороны и придает фактор непредсказуемости.

Россия сменяет атаки по Украине. Фото из открытых источников

Мониторинговые ресурсы сообщают, что Россия уже около недели испытывает "растянутую" модель атак. Вместо волн сотен беспилотников ночью и утром, те же сотни дронов запускаются постепенно, в течение целого дня. Такой подход позволяет обеспечить почти постоянное присутствие в воздушном пространстве Украины.

"Достигнув прогресса в массовом производстве "Гербер" и подобных БпЛА, враг позволяет себе почти круглосуточное присутствие в нашем воздушном пространстве. Конечно, это направлено как на истощение, так и на неожиданность атаки. Если раньше это почти всегда были ночные атаки, то сейчас попытки атаковать энергетику и другие объекты начали происходить утром и днем", — указывает ресурс Monitor, который отслеживает движение ракет и дронов.

Как пишет мониторинговый канал, Россия не будет ограничиваться только этой схемой. Она тестирует разные форматы атак, расширяет количество точек запуска и пытается создать еще большую нагрузку на систему ПВО. Это означает, что в будущем количество одновременно запущенных БПЛА может только возрастать.

