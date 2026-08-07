logo_ukra

BTC/USD

64926

ETH/USD

1917.05

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія змінила тактику біля ключового міста Донбасу: як тепер діють окупанти
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія змінила тактику біля ключового міста Донбасу: як тепер діють окупанти

У ЗСУ пояснили, чому ворог відмовляється від масштабних штурмів і як українські військові стримують нову хвилю атак

7 серпня 2026, 16:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські війська активізували спроби прориву до Лимана, змінивши тактику наступу. Замість масованих атак окупанти дедалі частіше використовують диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути до міста через райони Зарічного та Ямполя. Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Росія змінила тактику біля ключового міста Донбасу: як тепер діють окупанти

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, противник одночасно тисне як із північного напрямку, так і зі східних підступів до Лимана. Основна ставка робиться на так звані "інфільтраційні" маршрути, якими невеликі групи намагаються проникнути через "сіру зону" та закріпитися поблизу міста.

Попри зміну тактики, українські військові продовжують ефективно стримувати ворога. Трегубов наголосив, що Лиман залишається добре укріпленим оборонним вузлом із достатньою кількістю особового складу та комплексною системою захисту, яка включає як наземну, так і повітряну складову.

Водночас українське командування визнає, що Лиман має ключове значення для російської армії. У разі його захоплення окупанти могли б отримати додаткові можливості для просування в напрямку Слов'янська та Краматорська, які залишаються одними з головних цілей Кремля на Донбасі.

Окремо Трегубов звернув увагу на ситуацію поблизу Сіверського Дінця. За його словами, річка й надалі залишається серйозною природною перешкодою для російських військ, тому вони намагаються обходити її через інші ділянки фронту.

Попри складну логістичну ситуацію, українські підрозділи продовжують утримувати Ямпіль. Речник зазначив, що населений пункт фактично перебуває між зоною контролю противника та "сірою зоною", однак українські військові не дозволяють окупантам встановити над ним контроль.

Також видання "Коментарі" повідомляло – оптимізм українців зник: у Німеччині розкрили, що насправді відбувається у війні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини