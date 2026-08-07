Росія змінила тактику біля ключового міста Донбасу: як тепер діють окупанти

Російські війська активізували спроби прориву до Лимана, змінивши тактику наступу. Замість масованих атак окупанти дедалі частіше використовують диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути до міста через райони Зарічного та Ямполя. Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, противник одночасно тисне як із північного напрямку, так і зі східних підступів до Лимана. Основна ставка робиться на так звані "інфільтраційні" маршрути, якими невеликі групи намагаються проникнути через "сіру зону" та закріпитися поблизу міста.

Попри зміну тактики, українські військові продовжують ефективно стримувати ворога. Трегубов наголосив, що Лиман залишається добре укріпленим оборонним вузлом із достатньою кількістю особового складу та комплексною системою захисту, яка включає як наземну, так і повітряну складову.

Водночас українське командування визнає, що Лиман має ключове значення для російської армії. У разі його захоплення окупанти могли б отримати додаткові можливості для просування в напрямку Слов'янська та Краматорська, які залишаються одними з головних цілей Кремля на Донбасі.

Окремо Трегубов звернув увагу на ситуацію поблизу Сіверського Дінця. За його словами, річка й надалі залишається серйозною природною перешкодою для російських військ, тому вони намагаються обходити її через інші ділянки фронту.

Попри складну логістичну ситуацію, українські підрозділи продовжують утримувати Ямпіль. Речник зазначив, що населений пункт фактично перебуває між зоною контролю противника та "сірою зоною", однак українські військові не дозволяють окупантам встановити над ним контроль.

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