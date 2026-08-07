Россия сменила тактику у ключевого города Донбасса: как теперь действуют оккупанты

Российские войска активизировали попытки прорыва в Лиман, изменив тактику наступления. Вместо массированных атак оккупанты все чаще используют диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются проникнуть в город через районы Заречного и Ямполя. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, противник одновременно давит как с северного направления, так и с восточных подступов к Лиману. Основная ставка делается на так называемые "инфильтрационные" маршруты, по которым небольшие группы пытаются проникнуть через "серую зону" и закрепиться вблизи города.

Несмотря на смену тактики, украинские военные продолжают эффективно сдерживать врага. Трегубов подчеркнул, что Лиман остается хорошо укрепленным оборонным узлом с достаточным количеством личного состава и комплексной системой защиты, включающей как наземную, так и воздушную составляющую.

В то же время, украинское командование признает, что Лиман имеет ключевое значение для российской армии. В случае его захвата оккупанты могли бы получить дополнительные возможности для продвижения в направлении Славянска и Краматорска, которые остаются одними из главных целей Кремля на Донбассе.

Отдельно Трегубов обратил внимание на ситуацию вблизи Северского Донца. По его словам, река продолжает оставаться серьезным естественным препятствием для российских войск, поэтому они пытаются обходить ее через другие участки фронта.

Несмотря на сложную логистическую ситуацию, украинские подразделения продолжают удерживать Ямполь. Спикер отметил, что населенный пункт фактически находится между зоной контроля противника и "серой зоной", однако украинские военные не позволяют оккупантам установить над ним контроль.

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