Росія змінила «Шахеди»: чому загроза зросла в рази

Росія вдосконалює тактику застосування ударних безпілотників і дедалі активніше використовує реактивні версії "Шахедів". Особливість таких апаратів полягає у можливості автоматично захоплювати ціль перед ударом, що ускладнює роботу українських засобів радіоелектронної боротьби. Про це в ефірі Radio NV розповів радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За його словами, усі реактивні "Шахеди", які спостерігали українські фахівці, мають онлайн-керування. Фактично оператор у Росії може бачити зображення з камери дрона, обирати ціль і вести апарат до неї.

Україна намагається протидіяти цьому за допомогою РЕБ. Однак росіяни адаптують безпілотники: понад половину "Шахедів", за словами Бескрестнова, почали оснащувати режимом так званого "сікера" — автоматичного захоплення цілі.

Механізм дозволяє оператору на відстані кількох кілометрів навести камеру на об'єкт – наприклад, локомотив, торговий центр чи корабель і передати управління системі автоматичного наведення. Після захоплення цілі дрон може продовжити політ навіть у разі втрати сигналу, GPS або прямого керування.

Саме це, за словами експерта, створює новий виклик для української оборони. У відповідь Сили оборони нарощують можливості РЕБ, а російська сторона вдосконалює камери та системи розпізнавання, щоб захоплювати об'єкти з більшої відстані.

Водночас технологія має слабке місце – погодні умови. У туман, дощ або іншу негоду камера не зможе ефективно розпізнати ціль на значній дистанції. Бескрестнов зазначив, що влітку сприятлива погода дає росіянам більше можливостей для використання таких безпілотників.

Таким чином, протистояння між російськими системами наведення та українськими засобами РЕБ перетворюється на окрему технологічну гонку, результат якої безпосередньо впливає на ефективність атак.

Також видання "Коментарі" повідомляло – реактивних "Шахедів" у РФ могло не бути: хто, окрім Ірану, посилює армію агресора.



