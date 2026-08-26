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Россия изменила «Шахеды»: почему угроза выросла в разы

РФ все чаще использует реактивные беспилотники с системой автоматического захвата цели

26 августа 2026, 16:00
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Кравцев Сергей

Россия усовершенствует тактику применения ударных беспилотников и все активнее использует реактивные версии "Шахедов". Особенность таких аппаратов заключается в возможности автоматически захватывать цель перед ударом, что усложняет работу украинских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом в эфире Radio NV рассказал советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш".

Россия изменила «Шахеды»: почему угроза выросла в разы

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его словам, все реактивные "Шахеды", наблюдаемые украинскими специалистами, имеют онлайн-управление. Практически оператор в России может созидать изображение из камеры дрона, выбирать цель и вести аппарат к ней.

Украина пытается противодействовать этому с помощью РЭБ. Однако россияне адаптируют беспилотники: более половины "Шахедов", по словам Бескрестнова, начали оснащать режимом так называемого "сикера" – автоматического захвата цели.

Механизм позволяет оператору на расстоянии нескольких километров навести камеру на объект – например, локомотив, торговый центр или корабль и передать управление системе автоматической наводки. После захвата цели дрон может продолжить полет даже при потере сигнала, GPS или прямого управления.

Именно это, по словам эксперта, создает новый вызов украинской обороне. В ответ Силы обороны наращивают возможности РЭБ, а российская сторона усовершенствует камеры и системы распознавания, чтобы захватывать объекты с большего расстояния.

В то же время, технология имеет слабое место – погодные условия. В туман, дождь или другую непогоду камера не сможет эффективно распознать цель на значительной дистанции. Бескрестнов отметил, что летом благоприятная погода дает россиянам больше возможностей для использования таких беспилотников.

Таким образом, противостояние между российскими системами наведения и украинскими средствами РЭБ превращается в отдельную технологическую гонку, результат которой оказывает непосредственное влияние на эффективность атак.

Также издание "Комментарии" сообщало — реактивных "Шахедов" в РФ могло не быть: кто, кроме Ирана, усиливает армию агрессора.




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