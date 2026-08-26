Реактивних "Шахедів" у РФ могло не бути: хто, окрім Ірану, посилює армію агресора

Росія отримала новий варіант ударних дронів "Шахед", який може суттєво ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Реактивні версії безпілотника здатні розвивати швидкість до 500 км/год – приблизно утричі більше, ніж ранні модифікації. Про це пише The Wall Street Journal.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За оцінкою американських чиновників та аналітиків, важливу роль у розвитку "Шахедів" відігравав Китай. Через китайських виробників та посередників Іран отримував двигуни, сервомотори, гіроскопи та інші компоненти, необхідні для створення й модернізації безпілотників.

Іран свого часу використав західні технології для створення конструкції дрона, однак для його серійного виробництва сформував міжнародний ланцюг постачання. Частина американських та європейських деталей, за даними розслідувань США, потрапляла до Ірану через компанії в Китаї та Гонконгу.

Особливе значення мали двигуни. Іранські розробники орієнтувалися на німецький Limbach L 550 E, а після того як китайська компанія отримала контроль над виробником, доступ до технологій став простішим. Згодом Іран створив власну версію двигуна, використовуючи компоненти китайського походження.

Тепер ця технологічна база працює і на російську армію. Нові реактивні безпілотники створюють проблему для України не лише через швидкість. Старі "Шахеди" українська ППО зазвичай здатна перехоплювати у значній кількості, тоді як швидші моделі потребують застосування винищувачів або дефіцитних ракет-перехоплювачів.

Окрему увагу привернула китайська Telefly Telecommunications Equipment. Українська влада заявляла, що компанія виробляє турбореактивні двигуни, які виявляли у російських безпілотниках. Після публічних заяв України згадка про такі двигуни зникла з англомовної версії сайту компанії, хоча відповідна інформація залишилася на інших мовних сторінках.

Таким чином, проблема "Шахедів" виходить далеко за межі Ірану та Росії. Вона демонструє, як глобальні ланцюги постачання дозволяють швидко вдосконалювати відносно дешеву зброю – навіть попри санкції та експортні обмеження.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна навчилася збивати до 93% "Шахедів", але з’явилася нова небезпека: у ЗСУ назвали проблему.



