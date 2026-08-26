Реактивных "Шахедов" в РФ могло не быть: кто, кроме Ирана, усиливает армию агрессора

Россия получила новый вариант ударных дронов "Шахед", который может существенно усложнить работу украинской противовоздушной обороны. Реактивные версии беспилотника способны развивать скорость до 500 км/ч – примерно в три раза больше, чем ранние модификации. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По оценке американских чиновников и аналитиков, немаловажную роль в развитии "Шахедов" играл Китай. Через китайских производителей и посредников Иран получал двигатели, сервомоторы, гироскопы и другие компоненты, необходимые для создания и модернизации беспилотников.

Иран в свое время использовал западные технологии для создания конструкции дрона, однако для его серийного производства сформировал международную цепь снабжения. Часть американских и европейских деталей по данным расследований США попадала в Иран через компании в Китае и Гонконге.

Особое значение имели двигатели. Иранские разработчики ориентировались на немецкий Limbach L 550 E, а после того как китайская компания получила контроль над производителем, доступ к технологиям стал проще. Впоследствии Иран создал свою версию двигателя, используя компоненты китайского происхождения.

Теперь эта технологическая база работает и на русской армии. Новые реактивные беспилотники создают проблему для Украины не только из-за скорости. Старые "Шахеды" украинская ПВО обычно способна перехватывать в значительном количестве, тогда как более быстрые модели нуждаются в применении истребителей или дефицитных ракет-перехватчиков.

Отдельное внимание привлекла китайская Telefly Telecommunications Equipment. Украинские власти заявляли, что компания производит турбореактивные двигатели, которые обнаруживались в российских беспилотниках. После публичных заявлений Украины упоминание таких двигателей исчезло с англоязычной версии сайта компании, хотя соответствующая информация осталась на других языковых страницах.

Таким образом, проблема "Шахедов" выходит далеко за пределы Ирана и России. Она демонстрирует, как глобальные цепи поставок позволяют быстро совершенствовать относительно дешевое оружие – даже несмотря на санкции и экспортные ограничения.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина научилась сбивать до 93% "Шахедов", но появилась новая опасность: в ВСУ назвали проблему.



