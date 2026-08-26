logo

BTC/USD

78990

ETH/USD

2462.36

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

52.09

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Реактивных "Шахедов" в РФ могло не быть: кто, кроме Ирана, усиливает армию агрессора
commentss НОВОСТИ Все новости

Реактивных "Шахедов" в РФ могло не быть: кто, кроме Ирана, усиливает армию агрессора

Новые реактивные версии БПЛА могут быть почти втрое быстрее старых моделей. Ключевые компоненты для развития технологии годами поступали через китайскую производственную цепь

26 августа 2026, 08:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия получила новый вариант ударных дронов "Шахед", который может существенно усложнить работу украинской противовоздушной обороны. Реактивные версии беспилотника способны развивать скорость до 500 км/ч – примерно в три раза больше, чем ранние модификации. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Реактивных "Шахедов" в РФ могло не быть: кто, кроме Ирана, усиливает армию агрессора

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По оценке американских чиновников и аналитиков, немаловажную роль в развитии "Шахедов" играл Китай. Через китайских производителей и посредников Иран получал двигатели, сервомоторы, гироскопы и другие компоненты, необходимые для создания и модернизации беспилотников.

Иран в свое время использовал западные технологии для создания конструкции дрона, однако для его серийного производства сформировал международную цепь снабжения. Часть американских и европейских деталей по данным расследований США попадала в Иран через компании в Китае и Гонконге.

Особое значение имели двигатели. Иранские разработчики ориентировались на немецкий Limbach L 550 E, а после того как китайская компания получила контроль над производителем, доступ к технологиям стал проще. Впоследствии Иран создал свою версию двигателя, используя компоненты китайского происхождения.

Теперь эта технологическая база работает и на русской армии. Новые реактивные беспилотники создают проблему для Украины не только из-за скорости. Старые "Шахеды" украинская ПВО обычно способна перехватывать в значительном количестве, тогда как более быстрые модели нуждаются в применении истребителей или дефицитных ракет-перехватчиков.

Отдельное внимание привлекла китайская Telefly Telecommunications Equipment. Украинские власти заявляли, что компания производит турбореактивные двигатели, которые обнаруживались в российских беспилотниках. После публичных заявлений Украины упоминание таких двигателей исчезло с англоязычной версии сайта компании, хотя соответствующая информация осталась на других языковых страницах.

Таким образом, проблема "Шахедов" выходит далеко за пределы Ирана и России. Она демонстрирует, как глобальные цепи поставок позволяют быстро совершенствовать относительно дешевое оружие – даже несмотря на санкции и экспортные ограничения.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина научилась сбивать до 93% "Шахедов", но появилась новая опасность: в ВСУ назвали проблему.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/how-the-iranian-shahed-drone-transformed-warwith-chinas-help-2671bb43
Теги:

Новости

Все новости