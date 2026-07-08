Росія змінила правила війни: на Заході пояснили, чому армія РФ стала небезпечнішою

Російська армія, яка сьогодні воює проти України, значно відрізняється від тієї, що розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році. Такого висновку дійшли аналітики Forbes, зазначаючи, що головною перевагою Росії стає не окреме озброєння, а здатність швидко адаптуватися до змін на полі бою.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Як зазначає видання, за роки війни російські збройні сили вибудували систему, що дозволяє оперативно аналізувати бойовий досвід та поширювати нові рішення між різними підрозділами. За словами австралійського генерал-майора у відставці Міка Райана, що довше триває війна, то швидше російська армія навчається.

Одним із ключових елементів цієї трансформації називають створений у 2024 році центр безпілотних технологій "Рубікон". За оцінкою експертів, його головне завдання полягає не так у підтримці наступів, як у знищенні українських операторів дронів, засобів радіоелектронної боротьби та логістичних маршрутів на глибину до 40 кілометрів.

За інформацією Forbes, підрозділи "Рубікону" вже активно застосовувалися спочатку в Курській області, а потім і на сході України. Пізніше центр почав використовувати ударні безпілотники середньої дальності, що дозволило завдавати ударів значно глибше в українському тилу.

Українські військові також визнають, що активність російських дронів серйозно ускладнила забезпечення підрозділів на передовій. За словами командира мінометної батареї 92-ї бригади Анатолія Ткаченка, зона поразки сучасних безпілотників настільки розширилася, що безпечна логістика стала вкрай скрутною.

Автори матеріалу вважають, що подальший хід війни багато в чому залежатиме від того, яка зі сторін швидше зможе перетворити технологічні новації на стійку організаційну перевагу і адаптуватися до характеру бойових дій, що постійно змінюється.

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