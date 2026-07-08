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Россия изменила правила войны: на Западе объяснили, почему армия РФ стала опаснее

За четыре года полномасштабной войны российские войска научились быстрее внедрять новые технологии, а беспилотники превратились в ключевой фактор на поле боя

8 июля 2026, 08:05
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Кравцев Сергей

Российская армия, которая сегодня воюет против Украины, значительно отличается от той, что начала полномасштабное вторжение в 2022 году. К такому выводу пришли аналитики Forbes, отмечая, что главным преимуществом России становится не отдельное вооружение, а способность быстро адаптироваться к изменениям на поле боя.

Россия изменила правила войны: на Западе объяснили, почему армия РФ стала опаснее

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, за годы войны российские вооруженные силы выстроили систему, позволяющую оперативно анализировать боевой опыт и распространять новые решения между различными подразделениями. По словам австралийского генерал-майора в отставке Мика Райана, чем дольше продолжается война, тем быстрее российская армия учится.

Одним из ключевых элементов этой трансформации называют созданный в 2024 году центр беспилотных технологий "Рубикон". По оценке экспертов, его главная задача заключается не столько в поддержке наступлений, сколько в уничтожении украинских операторов дронов, средств радиоэлектронной борьбы и логистических маршрутов на глубину до 40 километров.

По информации Forbes, подразделения "Рубикона" уже активно применялись сначала в Курской области, а затем и на востоке Украины. Позже центр начал использовать ударные беспилотники средней дальности, что позволило наносить удары значительно глубже в украинском тылу.

Украинские военные также признают, что активность российских дронов серьезно осложнила обеспечение подразделений на передовой. По словам командира минометной батареи 92-й бригады Анатолия Ткаченко, зона поражения современных беспилотников настолько расширилась, что безопасная логистика стала крайне затруднительной.

Авторы материала считают, что дальнейший ход войны во многом будет зависеть от того, какая из сторон быстрее сможет превратить технологические новации в устойчивое организационное преимущество и адаптироваться к постоянно меняющемуся характеру боевых действий.

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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidkirichenko/2026/07/07/how-russia-learned-to-adapt-to-drone-warfare/
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