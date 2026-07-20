Росія зменшила кількість атак дронами, але є неприємний нюанс

Попри висновки окремих аналітиків про скорочення використання ударних безпілотників, російська армія не зменшила інтенсивність повітряних атак по Україні. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи оцінки Інституту вивчення війни (ISW).

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські війська лише змінили підхід до застосування засобів ураження. Зараз противник активніше використовує балістичні ракети, розраховуючи на труднощі України із забезпеченням сучасними ракетами для систем протиповітряної оборони.

Втім це не означає, що кількість атак дронами скоротилася. Ігнат наголосив, що ударні безпілотники продовжують запускати практично щоночі, а останнім часом – дедалі частіше й удень. Якщо російське командування ставить таку мету, атаки можуть тривати фактично безперервно.

Речник зазначив, що після нічних нальотів із застосуванням близько 150 дронів російські війська здатні вже вдень підняти у повітря ще понад сотню безпілотників. Через таку інтенсивність бойової роботи значне навантаження лягає як на особовий склад Сил оборони, так і на військову техніку.

Юрій Ігнат також звернув увагу, що офіційна статистика щодо повітряних атак не охоплює тактичні безпілотники, зокрема "Ланцети" та "Молнії", які активно використовуються безпосередньо на лінії фронту. Дані про їх застосування Генеральний штаб ЗСУ публікує окремо у щоденних оперативних зведеннях.

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