Путін поспішає: ГУР розкрило план Кремля щодо окупованих територій України

Росія продовжує масштабну політику зміни демографічної ситуації на тимчасово окупованих територіях України, переселяючи туди власних громадян та витісняючи місцеве населення. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, назвавши те, що відбувається, частиною політики етноциду та примусової русифікації.

Росіяни. Фото: із відкритих джерел

За даними ГУР, за роки окупації населення Донбасу скоротилося майже вдвічі. Якщо на початку 2000-х у Донецькій та Луганській областях проживали близько 7,4 млн осіб, то до початку 2024 року їх залишилося приблизно 3,75 млн. Тільки у 2025 році природне зменшення населення на окупованій частині Донецької області склало майже 10%, що значно гірше за середньоросійські показники.

Розвідка зазначає, що українці продовжують залишати окуповані території через бойові дії, репресії, примусову мобілізацію, погіршення медичного обслуговування та відсутність гарантій права власності.

Водночас, Кремль активно заселяє захоплені регіони громадянами Росії. Станом на липень 2026 року в окупованому Криму та Севастополі вже перебувають від 200 до 300 тисяч етнічних росіян. До 2042 року Москва планує переселити лише до Севастополя ще близько 130 тисяч людей.

Крім того, в окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей вже проживає близько 200 тисяч росіян та приблизно 100 тисяч трудових мігрантів із Центральної Азії та Північного Кавказу. Лише з початку цього року на окуповану частину Донецької області прибуло близько 10 тисяч нових працівників.

Для стимулювання переселення Кремль пропонує підвищені зарплати, компенсацію оренди житла, безкоштовні земельні ділянки, пільгову іпотеку та навіть передає переселенцям майно українців, яке було незаконно конфісковано після окупації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сирський розкрив ситуацію в Костянтинівці: чи справді у місті повно росіян.



