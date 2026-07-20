Путин спешит: ГУР раскрыло план Кремля по оккупированным территориям Украины

Россия продолжает масштабную политику изменения демографической ситуации на временно оккупированных территориях Украины, переселяя туда собственных граждан и вытесняя местное население. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, назвав происходящее частью политики этноцида и принудительной русификации.

Россияне. Фото: из открытых источников

По данным ГУР, за годы оккупации население Донбасса сократилось почти вдвое. Если в начале 2000-х в Донецкой и Луганской областях проживали около 7,4 млн человек, то к началу 2024 года их осталось примерно 3,75 млн. Только в 2025 году естественная убыль населения на оккупированной части Донецкой области составила почти 10%, что значительно хуже среднероссийских показателей.

Разведка отмечает, что украинцы продолжают покидать оккупированные территории из-за боевых действий, репрессий, принудительной мобилизации, ухудшения медицинского обслуживания и отсутствия гарантий права собственности.

Одновременно Кремль активно заселяет захваченные регионы гражданами России. По состоянию на июль 2026 года в оккупированном Крыму и Севастополе уже находятся от 200 до 300 тысяч этнических россиян. До 2042 года Москва планирует переселить только в Севастополь еще около 130 тысяч человек.

Кроме того, в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей уже проживают около 200 тысяч россиян и примерно 100 тысяч трудовых мигрантов из Центральной Азии и Северного Кавказа. Лишь с начала нынешнего года на оккупированную часть Донецкой области прибыли около 10 тысяч новых работников.

Для стимулирования переселения Кремль предлагает повышенные зарплаты, компенсацию аренды жилья, бесплатные земельные участки, льготную ипотеку и даже передает переселенцам имущество украинцев, которое было незаконно конфисковано после оккупации.

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