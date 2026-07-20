Россия уменьшила количество атак дронами, но есть неприятный нюанс

Несмотря на выводы отдельных аналитиков о сокращении использования ударных беспилотников, российская армия не снизила интенсивность воздушных атак по Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя оценки Института изучения войны (ISW).

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его словам, российские войска лишь поменяли подход к применению средств поражения. Сейчас противник более активно использует баллистические ракеты, рассчитывая на трудности Украины с обеспечением современными ракетами для систем противовоздушной обороны.

Впрочем, это не означает, что количество атак дронами сократилось. Игнат подчеркнул, что ударные беспилотники продолжают запускать практически каждую ночь, а в последнее время все чаще и днем. Если российское командование ставит такую цель, атаки могут продолжаться практически непрерывно.

Спикер отметил, что после ночных налетов с применением около 150 дронов российские войска способны уже днем поднять в воздух еще более сотни беспилотников. Из-за такой интенсивности боевой работы значительная нагрузка ложится как на личный состав сил обороны, так и на военную технику.

Юрий Игнат также обратил внимание, что официальная статистика по воздушным атакам не охватывает тактические беспилотники, в частности, "Ланцеты" и "Молнии", активно используемые непосредственно на линии фронта. Данные об их применении Генеральный штаб ВСУ публикует отдельно в ежедневных оперативных сводках.

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