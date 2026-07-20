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Россия уменьшила количество атак дронами, но есть неприятный нюанс

Юрий Игнат заявил, что оккупанты только перераспределили акценты между дронами и баллистическими ракетами, а угроза для Украины остается круглосуточной

20 июля 2026, 16:06
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Кравцев Сергей

Несмотря на выводы отдельных аналитиков о сокращении использования ударных беспилотников, российская армия не снизила интенсивность воздушных атак по Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя оценки Института изучения войны (ISW).

Россия уменьшила количество атак дронами, но есть неприятный нюанс

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его словам, российские войска лишь поменяли подход к применению средств поражения. Сейчас противник более активно использует баллистические ракеты, рассчитывая на трудности Украины с обеспечением современными ракетами для систем противовоздушной обороны.

Впрочем, это не означает, что количество атак дронами сократилось. Игнат подчеркнул, что ударные беспилотники продолжают запускать практически каждую ночь, а в последнее время все чаще и днем. Если российское командование ставит такую цель, атаки могут продолжаться практически непрерывно.

Спикер отметил, что после ночных налетов с применением около 150 дронов российские войска способны уже днем поднять в воздух еще более сотни беспилотников. Из-за такой интенсивности боевой работы значительная нагрузка ложится как на личный состав сил обороны, так и на военную технику.

Юрий Игнат также обратил внимание, что официальная статистика по воздушным атакам не охватывает тактические беспилотники, в частности, "Ланцеты" и "Молнии", активно используемые непосредственно на линии фронта. Данные об их применении Генеральный штаб ВСУ публикует отдельно в ежедневных оперативных сводках.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин спешит: ГУР раскрыло план Кремля по оккупированным территориям Украины.

Ранее "Комментарии" писали — президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых решений по обеспечению и развитию Вооруженных сил Украины. По словам главы государства, наработки проходят после серии консультаций с военным руководством, представителями оборонного сектора и с учетом общественных настроений.



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