Росія здригнулася від серії вибухів після "перемир'я": що відомо про потужну атаку

У Росії зафіксовано серію вибухів на тлі повідомлень про атаку безпілотників. Під ударом опинилася Оренбурзька область, зокрема район міста Орськ, де розташовані промислові об’єкти, включно з нафтопереробною інфраструктурою. Про інцидент повідомляють моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

За даними з відкритих джерел, однією з цілей атаки міг стати нафтопереробний завод в Орську, який відіграє важливу роль у регіональній енергетичній системі. Офіційні російські структури підтвердили факт дронової атаки, однак подають іншу версію подій.

Глава Оренбурзької області Євген Солнцев заявив, що внаслідок роботи протиповітряної оборони один із безпілотників нібито впав або був збитий у районі Оренбурга, через що пошкоджень зазнала житлова будівля. За його словами, на місце інциденту оперативно прибули екстрені служби, а інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Російська сторона традиційно подає подібні інциденти як наслідок роботи ППО, намагаючись мінімізувати інформацію про можливі ураження інфраструктурних або промислових об’єктів. Водночас у мережі з’являються повідомлення про вибухи саме в районі стратегічних підприємств, що може свідчити про спроби ураження енергетичної інфраструктури.

На цьому тлі тривають дискусії щодо впливу атак на нафтову галузь Росії, яка залишається одним із ключових джерел фінансування державного бюджету та військових витрат. Пошкодження або зупинка роботи таких підприємств потенційно створює додатковий економічний тиск на Кремль.

"Коментарі" вже писали, що російський уряд намагається втримати економіку від рецесії, однак перспективи швидкого відновлення залишаються мінімальними. Згідно з матеріалом The Moscow Times, прогноз зростання валового внутрішнього продукту РФ на 2026 рік було суттєво переглянуто вниз — майже утричі.