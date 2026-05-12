У Путіна прямо визнали серйозну катастрофу через війну: наведені дані шокують

Російський уряд намагається втримати економіку від рецесії, однак перспективи швидкого відновлення залишаються мінімальними. Згідно з матеріалом The Moscow Times, прогноз зростання валового внутрішнього продукту РФ на 2026 рік було суттєво переглянуто вниз — майже утричі.

Оновлені очікування представив віце-прем’єр Олександр Новак, заявивши, що економіка Росії зможе показати лише символічне зростання на рівні 0,4% ВВП. Для порівняння, раніше уряд розраховував на 1,3% приросту, що вже тоді виглядало доволі стримано. Такий різкий перегляд прогнозів став несподіванкою навіть для аналітиків, оскільки на початку року економіка вже демонструвала слабкість — у першому кварталі зафіксовано спад на 0,3%.

Попри офіційні заяви про контроль над ситуацією, у Кремлі раніше вимагали прискорення економічного зростання. Президент РФ Володимир Путін неодноразово закликав уряд і Центральний банк стимулювати ділову активність, однак макроекономічні показники залишаються нестабільними.

Новий макропрогноз базується на так званих "консервативних" припущеннях. Зокрема, ціна на російську нафту закладена на рівні близько 59 доларів за барель у поточному році та лише 50 доларів у наступні роки. Це навіть нижче за оцінки Центробанку РФ, який очікує вищі середні ціни на енергоресурси. Подібні розрахунки змушують уряд скорочувати витрати та перерозподіляти доходи, зокрема через Фонд національного добробуту.

Економісти відзначають, що така модель розвитку передбачає складний період для російської економіки. Очікується подальше падіння інвестиційної активності, уповільнення зростання доходів населення до 1,6% після попередніх 7,7%, а також зниження споживчого попиту. Інфляція, за прогнозами, залишатиметься на рівні близько 5,2%, що й надалі тиснутиме на купівельну спроможність громадян.

