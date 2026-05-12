Это станет настоящим шоком для Путина: в Кремле запаниковали из-за стремительного падения доходов

Российское правительство пытается удержать экономику от рецессии, однако перспективы скорейшего восстановления остаются минимальными. Согласно материалу The Moscow Times, прогноз роста валового внутреннего продукта РФ на 2026 год был существенно пересмотрен вниз почти в три раза.

Обновленные ожидания представил вице-премьер Александр Новак, заявив, что экономика России сможет показать лишь символический рост на уровне 0,4% ВВП. Для сравнения, ранее правительство рассчитывало на 1,3% прироста, что уже тогда выглядело довольно сдержанно. Такой резкий пересмотр прогнозов стал неожиданностью даже для аналитиков, поскольку в начале года экономика уже демонстрировала слабость – в первом квартале зафиксирован спад на 0,3%.

Несмотря на официальные заявления о контроле ситуации, в Кремле ранее требовали ускорения экономического роста. Президент РФ Владимир Путин не раз призывал правительство и Центральный банк стимулировать деловую активность, однако макроэкономические показатели остаются нестабильными.

Новый макропрогноз основан на так называемых "консервативных" предположениях. В частности, цена на российскую нефть заложена на уровне около 59 долларов за баррель в текущем году и всего 50 долларов в последующие годы. Это даже ниже оценок Центробанка РФ, который ожидает более высокие средние цены на энергоресурсы. Подобные расчеты заставляют правительство сокращать расходы и перераспределять доходы, в частности, через Фонд национального благосостояния.

Экономисты отмечают, что подобная модель развития предполагает сложный период для российской экономики. Ожидается дальнейшее падение инвестиционной активности, замедление роста доходов населения до 1,6% после предыдущих 7,7%, а также снижение потребительского спроса. Инфляция, по прогнозам, будет оставаться на уровне около 5,2%, что и дальше будет давить на покупательную способность граждан.

