В России зафиксирована серия взрывов на фоне сообщений об атаке беспилотников. Под ударом оказалась Оренбургская область, в том числе район города Орск, где расположены промышленные объекты, включая нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Об инциденте сообщают мониторинговые каналы Exilenova и Supernova.

По данным из открытых источников, одной из целей атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод в Орске, играющий важную роль в региональной энергетической системе. Официальные российские структуры подтвердили факт дроновой атаки, однако представляют другую версию событий.

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что в результате работы противовоздушной обороны один из беспилотников якобы упал или был сбит в районе Оренбурга, из-за чего повреждения получили жилые здания. По его словам, на место инцидента оперативно прибыли экстренные службы, а информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Российская сторона традиционно представляет подобные инциденты как результат работы ПВО, пытаясь минимизировать информацию о возможных поражениях инфраструктурных или промышленных объектов. В то же время, в сети появляются сообщения о взрывах именно в районе стратегических предприятий, что может свидетельствовать о попытках поражения энергетической инфраструктуры.

На этом фоне продолжаются дискуссии о влиянии атак на нефтяную отрасль России, которая остается одним из ключевых источников финансирования государственного бюджета и военных расходов. Повреждение или остановка таких предприятий потенциально создает дополнительное экономическое давление на Кремль.

"Комментарии" уже писали, что российское правительство пытается удержать экономику от рецессии, однако перспективы быстрого восстановления остаются минимальными. Согласно материалу The Moscow Times, прогноз роста валового внутреннего продукта РФ на 2026 год был существенно пересмотрен вниз почти в три раза.