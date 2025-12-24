Росія здригалася від вибухів: у якій області було найгучніше

У Тульській області Росії невідомі дрони атакували ВАТ "Єфремівський завод синтетичного каучуку". Місцеві повідомляли в пабликах про щонайменше 10 вибухів.

Атака на Єфремівський завод синтетичного каучуку. Фото: із відкритих джерел

"Єфремов ... Тульська обл ... повідомляють про заграву в заводському районі ... місцеві чули 10 вибухів". — йдеться в одному з Telegram-каналів, де показано відео моменту атаки, на якому чітко чути вибухи.

Також у пабликах повідомляли, що на місце події їхали пожежі.

Зазначимо, що "Єфремівський завод синтетичного каучуку" є одним з перших у РФ виробників синтетичного каучуку та високомолекулярного поліізобутилену.

За останні роки завод стикався зі зниженням обсягів продажу та прибутку, частково через падіння попиту та зміни ринкових умов.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку та пожежу на "одному з підприємств"

"На території одного з підприємств у Тульській області сталося загоряння. Наразі відкрите горіння локалізовано. Постраждалих немає", — написав Дмитро Міляєв.

Тим часом у Міноборони РФ звітують, що нібито збили цієї ночі 172 невідомі дрони.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 24 грудня у Москві прогримів вибух автомобіля невідомої приналежності. Пригода сталася на вулиці Ясенєвій – по сусідству з тим місцем, де за кілька днів раніше було підірвано автомобіль генерал-майора армії РФ Фаніля Сарварова, який отримав смертельні поранення.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 23 грудня невідомі безпілотники атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні, а в соцмережах повідомляють про потрапляння до нафтохімічного заводу "Ставролен".



