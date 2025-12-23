Россия содрогалась от взрывов: где вспыхнул сильный пожар

В ночь на 23 декабря неопознанные беспилотники атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне, а в соцсетях сообщают о попадании в нефтехимический завод "Ставролен".

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров признал факт пожара на территории промзоны, однако заявил, что пострадавших в результате инцидента якобы нет.

Путинский чиновник ожидаемо не уточнил, какой именно объект стал целью атаки. В то же время мониторинговые каналы со ссылкой на местных жителей утверждают, что удар пришелся по крупному нефтехимическому заводу "Ставролен".

В сети обнародовали фото и видео, на которых видно зарево и сильный пожар на предприятии.

Стоит отметить, ООО "Ставролен" – крупное нефтехимическое предприятие, входящее в структуру группы "Лукойл". Завод является вторым по величине в России производителем полиэтилена и третьим – по объемам производства полипропилена. Ежегодно предприятие способно производить более 300 тысяч тонн полиэтилена, 120 тысяч тонн полипропилена, а также бензол и винилацетат. Продукция завода используется как сырье в различных отраслях промышленности РФ.

